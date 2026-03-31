Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
temps Setmana Santapadró Figueresarmes Lloretoci nocturn Gironavent Gironapavelló de FontajauMíchel Sánchez
instagramlinkedin

Un operari de 30 anys mor en caure-li càrrega d’un palet en una fàbrica de Begudà

Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort del treballador en una empresa alimentària

Ambulàncies del SEM

Ambulàncies del SEM / DdG

Eva Batlle

Eva Batlle

Begudà

Un treballador de 30 anys ha mort aquest dimarts al matí en un accident laboral en una empresa del sector alimentari situada a Begudà, al municipi de Sant Joan les Fonts.

Els fets han passat poc després de dos quarts de vuit, quan l’operari transportava un bloc de palets i, per causes que els Mossos d'Esquadra investiguen, part de la càrrega li ha caigut a sobre. L’impacte li ha provocat ferides de gravetat.

Fins al lloc s’hi han desplaçat patrulles de la Unitat de Seguretat Ciutadana i d’Investigació dels Mossos d’Esquadra de la comissaria d’Olot, així com efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques i dues dotacions dels Bombers.

Malgrat l’actuació dels serveis sanitaris, no s’ha pogut salvar la vida del treballador.

Notícies relacionades

Els Mossos d’Esquadra han posat els fets en coneixement del jutjat d’instrucció de guàrdia d’Olot i del Departament d’Empresa i Treball, d’acord amb el protocol en accidents laborals amb víctimes mortals.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. «El bar del poble es va omplir de representants de clubs que em venien a fitxar»
  2. Els Mossos detenen 'in fraganti' dos homes a Quart quan robaven en una empresa
  3. Míchel Sánchez: «L’esport professional no és bo per a la salut mental, però jo m’allunyo d'això»
  4. Denuncien dos locals d'oci nocturn de Girona per superar l'aforament
  5. Dures multes per als autocaravanistes a les zones de costa i facilitats a l'interior
  6. Un càmping de Platja d’Aro precinta dos espais després que una branca ferís un home
  7. El permís laboral de 5 dies que tenen tots els treballadors el 2026
  8. Roger Torrent s’incorpora al consell assessor de The Big Move, empresa especialitzada en internacionalització industrial

Girona se situa com la segona regió catalana amb més intervencions i denúncies dels Agents Rurals al medi natural

Girona se situa com la segona regió catalana amb més intervencions i denúncies dels Agents Rurals al medi natural

Advocats Cristians denuncia per prevaricació la metgessa que va tramitar l'eutanàsia de la Noèlia

Advocats Cristians denuncia per prevaricació la metgessa que va tramitar l'eutanàsia de la Noèlia

Girona contracta 13 persones en situació d’atur i residents en els barris amb més vulnerabilitat socioeconòmica

Girona contracta 13 persones en situació d’atur i residents en els barris amb més vulnerabilitat socioeconòmica

El Trueta implementa l'acompanyament d'un familiar o cuidador fins al quiròfan en cirurgies pediàtriques

El Trueta implementa l'acompanyament d'un familiar o cuidador fins al quiròfan en cirurgies pediàtriques

Un operari de 30 anys mor en caure-li càrrega d’un palet en una fàbrica de Begudà

Un operari de 30 anys mor en caure-li càrrega d’un palet en una fàbrica de Begudà

Lloret de Mar celebrarà per primer cop la Feria d'Abril amb música, ball i gastronomia

Lloret de Mar celebrarà per primer cop la Feria d'Abril amb música, ball i gastronomia

Desarticulats dos punts de venda de droga connectats en un bloc de Sant Feliu de Guíxols

Desarticulats dos punts de venda de droga connectats en un bloc de Sant Feliu de Guíxols

El truc de la nòmina que congela el teu sou encara que pugi el conveni col·lectiu

El truc de la nòmina que congela el teu sou encara que pugi el conveni col·lectiu
Tracking Pixel Contents