Un operari de 30 anys mor en caure-li càrrega d’un palet en una fàbrica de Begudà
Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort del treballador en una empresa alimentària
Un treballador de 30 anys ha mort aquest dimarts al matí en un accident laboral en una empresa del sector alimentari situada a Begudà, al municipi de Sant Joan les Fonts.
Els fets han passat poc després de dos quarts de vuit, quan l’operari transportava un bloc de palets i, per causes que els Mossos d'Esquadra investiguen, part de la càrrega li ha caigut a sobre. L’impacte li ha provocat ferides de gravetat.
Fins al lloc s’hi han desplaçat patrulles de la Unitat de Seguretat Ciutadana i d’Investigació dels Mossos d’Esquadra de la comissaria d’Olot, així com efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques i dues dotacions dels Bombers.
Malgrat l’actuació dels serveis sanitaris, no s’ha pogut salvar la vida del treballador.
Els Mossos d’Esquadra han posat els fets en coneixement del jutjat d’instrucció de guàrdia d’Olot i del Departament d’Empresa i Treball, d’acord amb el protocol en accidents laborals amb víctimes mortals.
Subscriu-te per seguir llegint
