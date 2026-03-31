El nou pla de la bicicleta inclou 16 projectes a les comarques gironines

El programa 2026-2030 mobilitza 240,2 milions d’euros a Catalunya i situa trams del Ripollès, la Garrotxa, l’Empordà i la Selva

El carril bici a l'avinguda dels Països Catalans. / Marc Martí Font

Jesús Badenes

Girona

El Govern ha aprovat el Programa d’Actuació de la Bicicleta 2026-2030 amb més de 240,2 milions d’euros i més d’un centenar d’accions a Catalunya. En el cas de les comarques gironines, el mapa del pla dibuixa 16 projectes que van de l’Alt Ter a la Costa Brava, però la documentació feta pública encara no concreta quin pressupost ni quin calendari correspon a cada tram.

La nova planificació preveu 266,5 quilòmetres de vies ciclistes, 428,1 quilòmetres de rutes cicloturístiques i la construcció de 40 bicitancats al costat d’estacions ferroviàries. Segons la Generalitat, l’objectiu és estendre l’ús de la bicicleta més enllà del lleure i del cicloturisme i fer-la servir també en la mobilitat quotidiana, especialment en desplaçaments curts i en corredors amb demanda potencial.

A Girona, aquesta aposta baixa al mapa amb un paquet de 16 actuacions repartides entre el Ripollès, la Garrotxa, el Gironès, l’Alt Empordà, el Baix Empordà i la Selva.

Quatre trams acabats i sis més en redacció

Segons la lectura del mapa complet, quatre d’aquests projectes apareixen com a executats o acabats: Olot-Santa Pau, Girona-Salt, Vilamalla-Figueres i Estació de Riells-Breda. A més, n’hi ha sis que figuren en fase de redacció: Les Preses-Olot, Girona-Sant Gregori, Viladamat-l’Escala, Palafrugell-Begur, Sils-Riudarenes i Vidreres.

La resta, sis corredors més, surten al mapa amb fases mixtes. És el cas de la via de l’Alt Ter, Girona-Celrà, Colomers-Verges, Campllong-Cassà de la Selva, Blanes-Lloret i Palafolls-Blanes, on el traçat combina trams acabats amb d’altres en redacció o pendents d’altres passos. Això vol dir que, més que una única fotografia, el mapa reflecteix situacions molt diferents dins d’un mateix corredor.

Del dia a dia al cicloturisme

La part més voluminosa del programa és la destinada a les vies ciclistes interurbanes, amb 222,2 milions d’euros. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha defensat que el pla busca incorporar aquesta mobilitat activa “més enllà de l’oci i del cicloturisme” també en els desplaçaments diaris. La nota del Govern posa com a exemple corredors que han de connectar centres urbans i polígons industrials i cita, entre d’altres, la variant de les Preses i Olot.

D’altra banda, el programa reserva 7,4 milions d’euros al desenvolupament de rutes cicloturístiques i 3,5 milions als bicitancats, els aparcaments segurs per a bicicletes en punts d’intermodalitat ferroviària. En el mapa de rutes cicloturístiques també hi apareix Girona, amb eixos com la Ruta de l’Alt Ter, la Ruta del Carrilet, la Ruta Congost-Ter, la InterCatalunya i l'EuroVelo 8.

