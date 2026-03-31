Ripoll dona llum verda al projecte de rehabilitació energètica de l'edifici que ha d'acollir la residència d'avis
Per causes de força major el ple només ha debatut un punt i s'ha ajornat la votació del pressupost per al 9 d'abril
Mar Martí (ACN)
El ple de l'Ajuntament de Ripoll ha donat llum verda aquest dimarts al projecte de rehabilitació energètica de la Nau del Pla, l'edifici que ha d'acollir la nova residència d'avis. Amb els vots a favor d'Aliança Catalana, Junts i Som-hi, s'ha ratificat l'aprovació de l'expedient del contracte d'obres per executar el projecte de rehabilitació energètica, un pas necessari abans d'iniciar els treballs. Encara hi ha la incògnita de si es perdrà la subvenció de 2,7 milions d'euros de fons europeus, ja que s'ha d'executar abans del mes de juny. El ple també havia de votar el pressupost per al 2026, però finalment només s'ha tractat el punt de la Nau del Pla per la defunció d'un familiar directe de l'alcaldessa. Els comptes se sotmetran a debat el 9 d'abril.
El ple de Ripoll ha tingut un únic punt que ha estat la ratificació del decret pel qual es va aprovar l'expedient de contractació mitjançant procediment negociat sense publicitat del contracte mixt de les obres d'execució del projecte per a la rehabilitació energètica de la Nau del Pla. Es tracta d'un pas necessari per tirar endavant les obres d'aquest edifici, que en un futur hauria d'acollir la nova residència d'avis. Junts ha condicionat el seu vot a la introducció d'una esmena perquè sigui l'alcaldessa qui adjudiqui directament les obres, un fet que ha estat criticat per la mateixa Orriols i per l'oposició. Tot i això, l'alcaldessa hi ha donat suport per "garantir" que el projecte tiri endavant.
Finalment, el ple ha donat llum verda al projecte de rehabilitació energètica amb 10 vots favorables -Aliança Catalana, Junts i Som-hi Ripoll-, mentre que el PSC s'ha abstingut i ERC i la CUP hi han votat en contra.
Un dels arguments que han fet servir alguns grups de l'oposició com Junts i el PSC per mostrar-se escèptics al projecte és la possible pèrdua d'una subvenció de 2,7 milions d'euros de fons europeus Next Generation per finançar l'obra. El termini marcat per finalitzar l'obra era inicialment el 31 de març, tot i que hi ha una pròrroga fins al 30 de juny i Orriols ha admès que no s'haurà acabat. Tot i això, ha dit que la previsió és que al maig es puguin "certificar" 2 milions d'euros i ha avançat que estan en converses amb Madrid per trobar "una alternativa". "No tenim cap acta notarial signada, però sí que tenim l'esperança que hi hagi una solució", ha apuntat Orriols.
Si s'acabés perdent la subvenció, l'alcaldessa ha manifestat que l'Ajuntament intentaria retornar els 2,7 MEUR en un període de 10 anys. Per contra, ha dit, "ara s'està assumint un dèficit de 250.000 euros anuals amb l'actual residència i, si s'aconsegueix fer el projecte nou, aquest dèficit desapareixerà". L'alcaldessa ha assegurat que les instal·lacions actuals de la residència d'avis estan "molt deteriorades" i creu que el projecte és "vital" per assegurar una bona qualitat de vida a les persones grans.
Els pressupostos se sotmetran a votació el 9 d'abril
Per causes de força major -la defunció d'un familiar directe de l'alcaldessa-, el ple d'aquest dimarts ha inclòs un únic punt a l'ordre del dia i tota la resta s'ha ajornat. Precisament, el ple havia de sotmetre a votació el pressupost per al 2026, però finalment els comptes es debatran el 9 d'abril a les 21 hores.
