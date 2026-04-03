La nevada dels últims dies acumula 40 cm de neu nova a punts del Ripollès i la Cerdanya
Protecció Civil alerta que es manté el perill d'allaus per a Divendres Sant.
La nevada que va començar dimarts i s'ha donat per acabada aquesta matinada ha acumulat més de mig metre de neu nova a punts de l'Aran i del nord del Pallars Sobirà. Així mateix, s'han registrat entre 20 i 40 cm de neu a l'extrem nord de la resta de comarques pirinenques com el Ripollès i la Cerdanya.
Segons informa el Meteocat, els gruixos han estat molt condicionats pel vent. Destaquen els 63 cm de neu nova acumulada en els últims quatre dies a Certascan (Pallars Sobirà) a 2.398 metres d'altitud; els 51 cm a Bonabé (Pallars Sobirà) a 1.691 metres; els 43 cm de Núria (Ripollès) a 1.971 metres i els 42 cm de neu nova a Malniu (Cerdanya) a 2.229 metres d'altitud.
Protecció Civil alerta que es manté el perill d'allaus per a Divendres Sant a molts sectors del Pirineu i del Prepirineu. I demana "molta prudència en les activitats d'alta muntanya fora de les pistes i zones no controlades".
