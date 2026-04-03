Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
rave Gavarresocupes GironaMíchel Sánchezhabitatge Gironatorneig MICaparcament SaltPablo Iglesias
instagramlinkedin

Retencions en els principals accessos viaris a la Costa Brava

A quarts de dotze del matí, ja han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona 470.498 vehicles, el 84% del total.

Retencions a la C-32. / ACN

Girona

L'operació sortida de Setmana Santa complica els accessos viaris a la Costa Brava aquest divendres. A quarts de dotze, destaquen els 9 quilòmetres de retencions a l'N-II a l'altura de Vidreres en direcció a Girona. També hi circulació amb retencions a la C-35 i la C-65 en direcció Platja d'Aro; i la C-17, a Ripoll.

Cues a l'AP-7

Un accident a l'AP-7 a l'altura d'Olèrdola i Subirats, a l'Alt Penedès, provoca cues de 14 quilòmetres en sentit sud en el marc de la segona operació de trànsit de Setmana Santa. S'han tallat dos carrils de l'autopista per aquest accident i, posteriorment, s'ha pogut reobrir un dels carrils. L'AP-7 registra retencions en diferents trams: 5 quilòmetres a Montmeló en sentit nord, 3 quilòmetres més a Castellbisbal en sentit sud, 3 quilòmetres més a Castellví de Rosanes en sentit sud i 3 quilòmetres més a Gelida. Segons el Servei Català de Trànsit, entre les 8.00 de Dijous Sant i les 11.00 d'aquest Divendres Sant, han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona 470.498 vehicles, el 84% del total de 560.000 vehicles previst fins a les 15.00.

També destaquen els 4 quilòmetres a la C-32, entre Castelldefels i Sitges, a causa d'un altre accident.

Altres carreteres catalanes afectades per les cues són la C-17, amb 2 quilòmetres de retencions a Lliçà de Vall. I una altra via que porta al Pirineu, la C-16, registra cues de 2 quilòmetres a l'altura de Cercs.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents