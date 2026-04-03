S'anul·la la trobada de Marcs "més gran de la història", amb la que un gironí intentava batre un Rècord Guinness
La cita, que el 25 d'abril havia de reunir més de 9.000 persones al Parc del Fòrum de Barcelona, s'ha posposat per "motius burocràtics".
Després d'una gran expectació per la que havia de ser la trobada de Marcs "més gran de la història", els organitzadors -l'impulsor de la iniciativa, Marc Cortés, és de Quart- han fet saber als seus més de 10.000 seguidors (organitzats en grups de WhatsApp, Telegram i Instagram) que la cita del 25 d'abril s'haurà de posposar: "Per motius burocràtics vinculats als permisos del Guinness World Records i a l'autorització del recinte (que havia de ser el Parc del Fòrum de Barcelona), aquest any se'ns ha denegat la possibilitat de celebrar l'esdeveniment en les condicions necessàries", assenyalen a través d'un comunicat, a través d'on també asseguren que "fins a l'últim moment hem treballat per trobar una sortida i poder-lo tirar endavant tal com havíem imaginat".
Una situació que confessen que viuen amb "dolor, frustració i certa culpa": "Dolor perquè hi havia molta il·lusió i moltes persones implicades; frustració perquè hem empès i no hem deixat de creure-hi fins al final; i culpa perquè sabem que molts de vosaltres heu confiat en el projecte, l'heu compartit, l'heu defensat i l'heu sostingut amb ganes". També han volgut deixar clar que "hem tingut opcions de fer l'esdeveniment més light, però no és el que volem; volem batre un Rècord Guinness i volem que sigui espectacular".
Amb tot, asseguren que "aquesta història no s'atura aquí" i avancen que "l'Ajuntament de Barcelona ja ens ha concedit l'autorització per celebrar l'esdeveniment l'any vinent". I ja tenen data: el 25 d'abril de 2027, coincidint amb Sant Marc. En aquest sentit, volen posar en valor que "tot l'esforç d'aquest any no serà en va; el convertirem en motor per fer-ho millor, més ben preparat, més sòlid i encara més gran".
Més de 9.000 persones confirmades
Fins ara, ja eren més de 9.000 Marcs confirmats. "La gent ens ha demanat de quedar tots en una plaça, però és inviable per motius legals i de seguretat", assenyala un altre dels artífexs de la iniciativa, Marc Leal. Aquests darrers dies, ajuntaments com el de Granollers s'han posat en contacte amb l'organització per cedir-los els seus espais. No obstant, tot i que tenen el sí per celebrar la trobada al Parc del Fòrum l'any vinent, això els ha obert la porta a estudiar altres ubicacions.
Els orígens
Tot va començar com una juguesca. I és que a finals de l'estiu passat, quan l'integrador social i veí de Quart Marc Cortés feia una cervesa amb uns amics, el van desafiar a fer una trobada de Marcs: “Em van explicar, com a anècdota, que havien participat en una trobada de Jorges a Madrid, jo vaig pensar que coneixia força nois que es deien Marc i ells em van contestar que no creien que els poguéssim superar" (van arribar als seixanta Jorges), recorda.
Sense pensar-s’ho dues vegades i amb l’adrenalina del moment, va decidir crear un grup de WhatsApp (batejat com a Marcs Attacks) amb els contactes que tenia a l’agenda que es deien com ell. Cada Marc hi afegia els seus contactes, fins que, de la nit al dia, ja eren més de 200. “Al principi només hi havia gent de Girona, però de cop hi havia Marcs de Barcelona, Tarragona i Lleida”, explica Cortés, artífex de la iniciativa, que lidera la trobada juntament amb el barceloní Marc Leal.
Aleshores, es van proposar intentar batre un Rècord Guinness (el de la reunió més gran de persones amb el mateix nom) amb la trobada de Marcs "més gran de la història". L'actual rècord l'ostenta Bòsnia i Hercegovina, que el 30 de juliol del 2017 va aconseguir reunir 2.325 persones que es deien Iván.
Una diada castellera, concerts, diables i humoristes
La trobada serà una jornada a l'aire lliure amb activitats durant tot el dia, que tindran un denominador comú: tots els participants es diran Marc. Hi haurà una diada castellera de Marcs, una actuació de diables formada per Marcs, sardanes a càrrec de Marcs i una xaranga de Marcs. També hi haurà dj, concerts i humoristes, així com pallassos, mags i foodtrucks amb un Marc als fogons.
També han contactat amb Marcs "famosos", com Marc Gasol, Marc Màrquez, Marc Cucurella o Marc Ribas, per convidar-los a la trobada. "Marc Gasol i Marc Cucurella ens han dit que, si poden, intentaran venir", confessen.
Subscriu-te per seguir llegint
