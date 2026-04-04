Cavallers i bruixes prenen els carrers d’Hostalric i Calonge
Ambdues poblacions s'han transformat en un gran escenari d’Època Medieval durant aquest cap de setmana, quan visitants de totes les comarques gironines podran gaudir d’espectacles i tallers ambientats
La Setmana Santa dona peu, en algunes poblacions gironines, a l’aparició de cavallers, bruixes i joglars. Aquests i altres personatges de l’època medieval són els protagonistes dels dos mercats que s'han celebrat avui a Hostalric i Calonge i que s'allargaran fins demà. Una combinació d’història i parades amb productes de proximitat que no han deixat indiferents els centenars de visitants que ha rebut Hostalric en el segon dia de la seva fira.
La població selvatana recupera el seu passat com a capital del vescomtat de Cabrera, tot encetant la programació de dissabte amb la benvinguda dels vescomtes i el seu seguici, els protagonistes indiscutibles de la fira, tal com va demostrar el furor del públic, que s’hi apropava per demanar fotografies.
A partir de la seva gran entrada, diferents personatges de la fantasia medieval van prendre les regnes de la programació. Els carrers d’Hostalric es van omplir de figures plenes de màgia, com Climor l’Alquimista o els Druides del Bosc; d’altres provinents de llegendes i faules, com el gegant de Vímet i la seva cort, o l’Home Arbre i Krakort, el follet del Montseny; i també d’algunes pròpies de contes de terror, com orcs i bruixes. Aquestes criatures van despertar tant curiositat com certa por entre els assistents. Per compensar-ho, la nota humorística la van posar els fakirs amb el seu espectacle de malabars i humor.
Paral·lelament, tant grans com petits van poder viure en primera persona què era ser soldat amb un taller participatiu, o bé convertir-se en membres de la cort reial i aprendre danses medievals.
Novetats a Calonge
Mentrestant, Calonge ha encetat la 27a edició del seu mercat medieval amb diferents novetats, com la introducció d’un bus gratuït entre aquesta població i Sant Antoni per facilitar la mobilitat entre els dos nuclis veïns.
Un afegit que s'ha sumat a un mercat ja consolidat i amb bona afluència, sobretot en la programació de tarda. És llavors quan tindrà lloc una de les activitats més populars: el torneig de cavalleria i herois, en què els millors cavallers de la contrada s’enfronten per aconseguir la victòria.
Aquests personatges de l’època medieval han estat el centre d’altres activitats, com la recreació d’un campament medieval —acompanyada d’una mostra i exhibició de cuina, armes i armadures—, així com de la feina d’escuder, la mà dreta imprescindible de tot cavaller.
Juntament amb parades de productes tant actuals com medievals, una olivera dels desitjos i activitats com «Tir a l’orc», Calonge s'ha transportat, un any més, als temps medievals.n
