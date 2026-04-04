L'Audiència de Girona condemna a 6 anys de presó l'acusat de violar l'exparella a Berga
La sentència conclou que el processat va atacar la víctima mentre dormia.
L'Audiència de Girona ha condemnat a 6 anys de presó l'acusat de violar l'exparella a Berga el 30 de setembre del 2023. La víctima, que és veïna de Sant Hilari Sacalm, a la Selva, va anar a casa del processat a buscar les seves pertinences després de posar punt final a la relació. Havien acordat que hi passaria la nit. La sentència conclou que cap a la una de la matinada, i quan la víctima dormia, l'acusat es va estirar al seu costat, la va abraçar i li va començar a fer tocaments. La dona es va despertar i li va exigir que parés, dient-li que "no desitjava mantenir relacions". Tot i això, el processat es va estar damunt seu, la va subjectar pels braços "per vèncer la reticència física" de la víctima i la va violar.
La fiscalia l'acusava d'un delicte d'agressió sexual agreujat i sol·licitava 13 anys i mig de presó. Al judici, l'acusat va respondre només a les preguntes de la defensa, encapçalada pel lletrat David Muñoz León. El processat va reconèixer que va començar a fer tocaments a la víctima perquè volia mantenir-hi relacions sexuals, però va assegurar que de seguida van començar a discutir i va negar la violació.
La sentència de la secció quarta de l'Audiència de Girona, de la que ha estat ponent la magistrada Antonia Godia, declara provat que la víctima es va desplaçar des de Sant Hilari Sacalm fins a Berga per anar a buscar alguns objectes personals que tenia a casa de l'acusat. Hi va arribar cap a les 20.30 hores del 29 de setembre, van passar la tarda junts i van acordar que ella s'hi quedaria a dormir.
Cap a la una de la matinada, ja del 30 de setembre, la víctima dormia en una habitació quan l'acusat es va estirar "al seu costat al mateix llit", la va abraçar i li va començar a fer tocaments als pits i als genitals. Això va provocar que la dona es despertés: "Li va dir que no desitjava mantenir relacions, però l'acusat va continuar amb la seva actitud".
Així, malgrat "la negativa", l'acusat es va tombar sobre seu, la va subjectar pels braços i la va violar. El tribunal indica que ho va fer sent "conscient de la falta de consentiment" de la víctima i saben que l'agredia "contra la seva voluntat".
Segons recull la sentència, just després de l'agressió sexual, la víctima va poder avisar un amic seu qui, al seu torn, va alertar els Mossos d'Esquadra, que es van desplaçar fins al pis.
La sentència indica que la declaració de la víctima ha estat persistent al llarg de tot el procediment i que, a més, el tribunal "disposa de l'apuntalament necessari" per acreditar que va ser "una relació sexual no consentida". L'Audiència subratlla que hi ha tres proves "fonamentals" per condemnar l'acusat: les restes d'ADN del processat a la roba interior de la víctima, una lesió que la dona tenia a la cuixa esquerra i els missatges de Whatsapp que es va enviar amb l'amic que va acabar avisant els Mossos.
La víctima té una discapacitat reconeguda del 65% i l'acusat del 51. L'Audiència resol, però, que l'home és "perfectament capaç de comprendre que un tercer es negui a mantenir una relació amb ell".
Per això, l'han condemnat a 6 anys de presó com a autor d'un delicte d'agressió sexual amb penetració i violència. També li han imposat 5 anys de llibertat vigilada i no es podrà acostar a menys de 300 metres ni comunicar-se amb la víctima durant 9 anys. En concepte de responsabilitat civil, haurà d'indemnitzar la víctima amb 30.350 euros pel dany moral i les lesions.
La sentència no és ferma i l'advocat de la defensa, David Muñoz León, ja ha presentat recurs al TSJC.
- La gironina Comexi bat rècord de facturació i prepara un gir en el model de negoci
- Els experts coincideixen sobre les herències: 'Surt més a compte això
- Girona: Domeny Sud es converteix en el segon barri amb més habitatges en construcció a la ciutat
- Una rave aplega unes 100 persones en una finca de les Gavarres
- Aparcar a Salt: una «odissea» per als conductors que busquen lloc cada dia
- El Quart jugarà la final del MIC per segon any seguit i el rival és l’Alabès
- Canvi de perfil dels ocupes de la ronda Ferran Puig de Girona
- Quant cobra un treballador de Bonpreu el 2026? Sou mitjà i funcions