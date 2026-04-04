Masella preveu allargar la temporada fins al 19 d'abril gràcies a les abundants nevades d'aquest any
L'estació no descarta tancar el 3 de maig si les condicions continuen favorables
L'estació d'esquí de La Masella (Cerdanya) tancarà la temporada el diumenge 19 d'abril, tot i que la direcció no descarta allargar-la fins al 3 de maig si les condicions meteorològiques i de neu continuen sent favorables. Segons els responsables de l'equipament, serà "la darrera estació pirinenca en posar punt final a la campanya". L'allargament de la temporada es deu a diversos factors. El principal, les nevades abundants d'aquest hivern, que han permès acumular gruixos superiors als dos metres a la cota alta de l'estació. Per altra banda, les característiques del domini esquiable han afavorit la conservació de la neu. El 90% de les pistes estan orientades al nord, el 80% transcorren dins del bosc i l'altitud arriba fins als 2.535 metres.
A més, zones com la Coma Pregona i la Coma Oriola-Isards formen dues petites valls, on s'acumula molta neu. La direcció de l'estació també destaca que la seva ubicació, a menys de dues hores de Barcelona i de les principals poblacions de Catalunya, ha permès als esquiadors realitzar esquiades d'un dia, a prop de casa.
Des de l'estació han destacat que tant per l'obertura primerenca com l'allargament de la temporada són "un valor afegit a l'esquiador fidelitzat".
