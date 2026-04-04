El temps primaveral omple de visitants la Costa Brava per Setmana Santa
Gironins i turistes han pogut gaudir de màniga curta i dels primers dies a les platges, aprofitant un cap de setmana amb temperatures que superen els valors habituals per a l'època de l'any
El temps primaveral està marcat aquests darrers dies de Setmana Santa a la Costa Brava, on els carrers, passejos i terrasses de molts municipis han registrat una notable afluència de visitants aprofitant les temperatures suaus i el sol. El bon ambient als nuclis costaners i les condicions meteorològiques favorables han contribuït a unes jornades amb força moviment en molts punts del litoral gironí, amb alguns visitants que han aprofitat per anar a la platja.
De fet, el clima ha deixat una Setmana Santa assolellada a Catalunya i a gran part d’Espanya, on aquest dissabte hi haurà províncies que arribaran als 24 o fins i tot 27 graus de màxima. Els termòmetres han començat a pujar des d’aquest divendres, amb un temps primaveral a la major part del territori.
Pel que fa a les comarques gironines, la calor s'ha notat més en les zones interiors. Segons dades del Meteocat, a Girona han fregat els 25 graus, mentre que en zones de la costa la temperatura ha estat una mica més suau. A Castell d'Aro, per exemple, han arribat als 23,5 graus. La previsió per aquest diumenge és que la temperatura encara pugi una mica més continuant amb la tendència d'aquest dissabte: més calor en les localitats de l'interior que les que estan vora la costa.
El bon temps continuarà sent la tònica d’aquest final de Setmana Santa, en què les temperatures continuaran pujant de manera generalitzada. A Barcelona, aquest divendres es van fregar els 20 graus i aquest dissabte els observatoris del Meteocat situats a la ciutat ja han registrat màximes de 21 graus.
Màximes de 25 graus diumenge
Els turistes i els gironins han deixat enrere els abrics i aquest dissabte ja han predominat les mànigues curtes i els pantalons curts. Les platges també han tingut moviment i n’hi ha molts que ja s’han fet els primers banys de l’any. La previsió és que sigui un dissabte amb els termòmetres per sobre del que és habitual per a aquesta època de l’any.
La situació meteorològica continuarà deixant temperatures càlides i diumenge també serà esplèndid, amb cel serè i temperatures suaus. Es mantindran en valors elevats per a l’època a la major part del país, amb més de 25 graus en àmplies zones del nord-est peninsular, el Llevant, la Meseta Nord i especialment al quadrant sud-oest, on puntualment es podrien superar els 30 graus.
