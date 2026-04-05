La Generalitat millorarà i rehabilitarà 10 estacions d'autobusos de les comarques gironines
El Govern català invertirà 3,5 milions d'euros.
El Govern invertirà 10 milions d'euros en la millora i rehabilitació de 25 estacions d'autobusos arreu de Catalunya durant aquest 2026. Les obres en una desena d'instal·lacions ja estan en marxa i durant la primavera en començaran 10 més, segons ha precisat el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. Les comarques de Girona -amb 3,5 milions-, el Camp de Tarragona -amb 1,6 milions- i la Catalunya Central -també amb 1,6 milions- són les tres demarcacions que acaparen més inversió. "El Govern té el transport públic entre un dels seus principals eixos d'actuació per a facilitar la mobilitat de la ciutadania; una mobilitat, a més, sostenible", ha assenyalat la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
Les obres tenen com a objectiu millorar i reparar diversos elements de les estacions d'autobusos per tal de garantir un manteniment adequat de les instal·lacions, modernitzar les prestacions del servei i afavorir la comoditat dels usuaris. Així, per exemple, es treballa en el ferm, la senyalització, els accessos, el mobiliari urbà o els sistemes d'informació, segons cada cas.
A les Comarques Gironines hi haurà la inversió més elevada de 3,5 milions d'euros per renovar -a partir del maig- les estacions de bus de Figueres, Roses, Olot, Ripoll, Platja d'Aro, Lloret de Mar i Santa Coloma de Farners. A banda, es milloraran els sistemes d’informació de les estacions de Tossa de Mar, Sant Feliu de Guíxols i Cadaqués.
A les comarques de l'àmbit de Barcelona la inversió puja fins als 1,5 milions d'euros i s'estan executant les obres a les estacions d'autobusos de Granollers, Caldes de Montbui i Terrassa. I al juny està previst que s'iniciïn a Fabra i Puig, a Barcelona. D'altra banda, al Penedès, la inversió suma uns 800.000 euros, amb els treballs en marxa a l'estació de Vilafranca del Penedès i les obres a Vilanova i la Geltrú que començaran al juny.
A la Catalunya Central, la inversió serà d'1,6 milions d'euros amb els treballs ja en dansa a Manresa, Navàs i Vic, i que començaran al maig a Solsona. A les comarques de Lleida, s'inverteixen 500.000 euros a les estacions d'autobusos de les Borges Blanques i Balaguer. Finalment, al Camp de Tarragona la inversió serà d'1,6 milions d'euros i es licitaran enguany les obres a les estacions de Tarragona i Reus.
- La gironina Comexi bat rècord de facturació i prepara un gir en el model de negoci
- Els experts coincideixen sobre les herències: 'Surt més a compte això
- Girona: Domeny Sud es converteix en el segon barri amb més habitatges en construcció a la ciutat
- Una rave aplega unes 100 persones en una finca de les Gavarres
- Aparcar a Salt: una «odissea» per als conductors que busquen lloc cada dia
- El Quart jugarà la final del MIC per segon any seguit i el rival és l’Alabès
- Canvi de perfil dels ocupes de la ronda Ferran Puig de Girona
- Quant cobra un treballador de Bonpreu el 2026? Sou mitjà i funcions