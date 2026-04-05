La calor i el bon temps avancen l’estiu a les comarques gironines en una Setmana Santa de rècord
El termòmetre arriba als 25°C a diversos punts del territori mentre apareixen les primeres cues de l'operació tornada a l'AP-7
Girona
El sol i el bon temps protagonitzen aquest diumenge de Pasqua a les comarques gironines. Aquests dies hi ha hagut una gran afluència en el sector turístic, sobretot a la Costa Brava, en mucipis com Platja d'Aro o Calella de Palafrugell. Les temperatures primaverals faran arribar avui els termòmetres fins als 25°C en alguns punts de la província de Girona com Banyoles o La Bisbal d'Empordà.
L'operació tornada s'espera per demà, Dilluns de Pasqua, però el Servei Català de Trànsit (SCT) ja alerta de les primeres retencions per aquesta tarda. De fet, el SCT ja van anunciar que diumenge 5 a la tarda i dilluns 6 durant tot el dia, s'instal·laran dos carrils addicionals de retorn a Barcelona a l’AP-7, ja que des d'avui al migdia i fins demà s'espera que 590.000 vehicles tornin cap a l’àrea de Barcelona.
Un 15,3% dels vehicles previstos pel Servei Català de Trànsit han tornat a l’àrea metropolitana de Barcelona aquest diumenge fins a les 16h30, en l’inici de l’operació tornada de les vacances de Setmana Santa. En total, han retornat 90.121 vehicles dels 590.000 que es compta que tenen previst tornar a Barcelona i rodalies fins aquest Dilluns de Pasqua. A les carreteres catalanes no s’han format, de moment, grans cues però sí que hi ha punts de circulació intensa a l’AP-7 a diversos punts, a la C-16 entre Guardiola de Berguedà i Cercs o a la C-31 a Santa Cristina d’Aro, segons ha informat l'ACN.
Encara queden activitats per fer
Per a aquells que encara volen aprofitar les últimes hores abans de tornar a la rutina, hi ha diverses activitats a diversos punts del territori gironí. A Calonge, per exemple, se celebra avui el segon i últim dia del Mercat Medieval. Els carrers del poble es transformen en un gran escenari medieval i acullen des de tallers infantils fins a concerts. Gairebé totes les activitats són gratuïtes i s'estenen al llarg de tot el dia fins les nou del vespre.
Hostalric també fa un pas enrere en el temps per oferir la XXIX Fira Medieval. Embotits, dolços, formatges artesans i un llarg llistat de productes estan a les parades dels carrers del que va ser la capital del Vescomtat de Cabrera. El recinte històric d'Hostalric es converteix en un gran mercat d'artesania i també compta amb un ampli programa d’activitats per a totes les edats. Durant tota la jornada hi haurà tallers infantils, demostracions d’oficis, campament de recreació històrica, cercaviles, concerts i visites guiades al Castell d’Hostalric.
Tant el mercat de Calonge com el d'Hostalric compten amb serveis per facilitar l'accés a qui ho necessiti, amb busos llançadora o trenets.
Tornant a la Costa Brava, avui és l'última nit del festival d'art lumínic de Sant Feliu de Guíxols. És el cinquè any que la ciutat empordanesa acull el Lumlab. El festival posa el focus en el diàleg entre el mar i el far, dos elements identitaris del municipi que es poden veure en les diverses instal·lacions que s'han desplegat en els espais indicats. A partir de les 18:00 h s'obren els espais interiors i, en fer-se fosc, la badia tornarà a vibrar amb l'espectacle de drons i les instal·lacions itinerants com el tricicle "Aurelius", a les 21 h.
Bona temporada de caiac i d'esquí
Més enllà de la platja, també es rep positivament l'arribada del temps primaveral a l'interior de les comarques gironines. La temporada de caiac a Sau ha arrencat amb unes previsions de màxims després de tres anys de sequera, gràcies a la recuperació del nivell de l'embassament. I de l'interior, cap al Pirineu. I és que la Masella ha confirmat que allargarà la temporada d'esquí fins al 19 d'abril, una fita poc habitual per a aquestes dates. Segons els responsables de l'equipament, serà "la darrera estació pirinenca en posar punt final a la campanya".
