Acaba la rave de les Gavarres: els Mossos la donen per desmantellada i denuncien 17 vehicles i tres conductors
La policia també aixeca actes a persones que abandonaven la finca amb equips de so i material en considerar-les organitzadores de la festa
Els Mossos d’Esquadra donen per acabada i desmantellada la festa rave que des de dissabte se celebrava en una finca del massís de les Gavarres, al terme municipal de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura. La trobada il·legal, anunciada a través de Telegram, va arribar a aplegar un centenar de persones i fins a 80 vehicles en una zona forestal a tocar del Mas Alenyà.
El dispositiu policial s’ha mantingut actiu des que es va detectar la rave i fins aquest dilluns que s'ha donat per finalitzada amb el seu desmantellament. En concret, els Mossos han situat dues patrulles als dos principals accessos a la zona, un a la carretera de Romanyà de la Selva i l’altre a la carretera de la Ganga (GI-660), per evitar l’entrada de més assistents i controlar la sortida dels vehicles.
La majoria dels participants van començar a marxar a partir de les cinc de la tarda de diumenge -tot i que havien pactat a les tres-, coincidint amb el desmuntatge dels diferents elements que s’havien instal·lat a la finca, com ara els bafles, la barra i la resta d’estructures de la festa. Tot i això, aquest dilluns al matí encara quedaven a l’entorn entre deu i catorze vehicles, la majoria furgonetes, que havien passat la nit a la finca i que han anat abandonant el lloc a primera hora.
A mesura que els vehicles han anat sortint de la zona, els agents els han anat aturant als controls. Fins a les 9 del matí, els agents dels Mossos de Trànsit havien denunciat 17 vehicles per estacionar malament a la carretera GI-660. A més, també s’ha denunciat tres conductors: un per un positiu penal en alcoholèmia i dos més per haver donat positiu en la prova de drogues, segons la informació facilitada pels Mossos.
Actes als organitzadors
En paral·lel, els Mossos també han aixecat diverses actes a persones que abandonaven la finca amb material i equips de so, en considerar-les presumptes organitzadores de la festa. La finca on s’ha celebrat la rave de les Gavarres, segons ha transcendit, havia acollit trobades similars altres anys, però els nous propietaris van denunciar aquesta edició per invasió del terreny i pels danys causats en una tanca del perímetre.
Amb la sortida dels últims vehicles, la policia dona per tancada una festa il·legal que s’ha allargat durant més de 24 hores en ple espai forestal del Baix Empordà.
