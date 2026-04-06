Territori destina 523.500 euros a la Garrotxa i 496.000 al Ripollès per mantenir camins de muntanya
La Generalitat destina 6 milions d’euros a les comarques de muntanya i a la Val d’Aran, amb ajuts que es podran executar entre gener i octubre en camins de titularitat municipal
La Garrotxa i el Ripollès rebran noves subvencions per fer actuacions de millora i manteniment dels camins municipals. Segons el Departament de Territori, la Garrotxa tindrà una dotació de 523.500 euros i el Ripollès de 496.000 euros dins una línia global de 6 milions d’euros adreçada a les comarques de muntanya i la Val d’Aran.
La resolució, feta pública aquest dilluns, s’adreça als nou consells comarcals de les comarques de muntanya i al Conselh Generau d’Aran. Els ajuts serviran per finançar actuacions que s’executin entre l’1 de gener i el 31 d’octubre d’aquest any, en camins de la xarxa veïnal i rural de titularitat municipal.
En el cas gironí, els imports assignats són de 523.500 euros per a la Garrotxa i de 496.000 euros per al Ripollès. La línia vol garantir el manteniment dels accessos als nuclis i donar suport als ens locals en una xarxa viària especialment extensa i costosa de conservar en territoris de muntanya.
Una xarxa amb costos elevats
Segons el Departament, aquestes comarques acumulen molts quilòmetres de vials municipals i han d’assumir despeses de manteniment altes per raons orogràfiques i climàtiques. A més, molts municipis tenen pressupostos limitats pel baix volum de població, fet que dificulta afrontar sols aquestes actuacions.
En aquest context, els consells comarcals i els ajuntaments cooperen des de fa anys en la gestió dels camins, i sovint els municipis deleguen part de les tasques als consells perquè disposen de més mitjans tècnics i materials. La Generalitat emmarca aquests ajuts en les polítiques de muntanya i en la voluntat de reforçar la mobilitat local.
La convocatòria manté la dotació de 6 milions d’euros que es va fixar el 2022, quan aquesta línia va passar dels 2,5 milions als 6. L’import màxim per a cada consell comarcal i per al Conselh Generau d’Aran es calcula en funció de la longitud de la seva xarxa estructurant.
