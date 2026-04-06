Cornellà del Terri commemora els 50 anys de la plantada de l'arbre de Maig amb un tronc de més d'1,5 tones

El Ball del Cornut celebra el final del dret a cuixa dels senyors feudals.

Vídeo: La plantada de l'arbre de Maig a Cornellà del Terri

Cornellà del Terri ha commemorat aquest Dilluns de Pasqua els 50 anys de la recuperació de la plantada de l'arbre de Maig amb un tronc de més d'1,5 tones que han aixecat una cinquantena de voluntaris. Es tracta d'un dels arbres més grans que s'han aixecat i això ha requerit molt d'esforç de la gent. Una vegada aixecat enmig de la plaça de Maig, s'ha donat el tret de sortida al Ball del Cornut. Es tracta d'una dansa que celebra el final del dret a cuixa que tenien els senyors feudals, una tradició que es remunta al segle XIV i que ara fa 50 anys es va recuperar. En la dansa un home amb unes banyes es barreja entre les parelles de joves que ballen a la plaça i al final escull una donzella a qui li regala un ram.

Les imatges de la plantada de l'arbre de Maig i del ball del Cornut de Cornellà del Terri

Les imatges de la plantada de l'arbre de Maig i del ball del Cornut de Cornellà del Terri / Marc Martí

