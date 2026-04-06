Els problemes de salut es dupliquen entre les persones més pobres a Catalunya: la meitat tenen malalties cròniques
Un estudi mostra que factors com la renda poden fer variar l’esperança de vida arreu del territori, ja que les diferències entre municipis se situen en els 2,4 anys
Les dades del darrer Informe Social que el Govern català va publicar el febrer mostren que el nivell de renda i el codi postal influeixen en la salut de les persones. Segons l’estudi, la relació entre nivell de vida i estat de salut es reflecteix en molts indicadors, amb diferències de més de 10 punts en la prevalença de limitacions de mobilitat, diabetis o obesitat entre els grups més afavorits i els que menys.
D'aquesta manera, la meitat de les persones situades en el tram de renda més pobre (el 40% amb menys recursos) té problemes de salut o malalties cròniques. En canvi, entre la resta de trams de renda, el percentatge baixa fins a una quarta part.
L’informe apunta que aquestes desigualtats estan “estretament vinculades als hàbits i comportaments de salut, condicionats per factors socioeconòmics com l’accés a aliments saludables, el temps disponible o les condicions laborals”.
Aïda Solé-Auró, professora agregada de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i membre del Grup de Recerca en Sociodemografia (DemoSoc), assenyala que les persones amb més ingressos “estan més protegides” gràcies a factors com el nivell educatiu, mentre que les que tenen menys recursos “tendeixen a partir més malalties cròniques i discapacitats funcionals”. “Aquesta bretxa s’explicaria per diferents factors i el nivell educatiu ens condiciona els estils de vida, la prevenció i l’ús dels recursos sociosanitaris”, exposa.
Berta Rodoreda, infermera del CAP Santpedor i investigadora de l'Institut Català de la Salut (ICS) que ha liderat una guia per incloure els determinants socials en la història clínica dels pacients, alerta, per exemple, que les persones amb menys recursos sovint no accedeixen als programes de prevenció i detecció precoç. Precisament, el coordinador de la Unitat de Cribratge de l’Hospital Clínic, Jaume Grau, va avisar fa uns dies que la participació en el programa de detecció del càncer colorectal va molt lligada al nivell socioeconòmic.
La metgessa especialista en medicina preventiva i salut pública Cinta Daufí demana “abandonar la idea que la salut és una qüestió individual” i avisa que les desigualtats ja comencen fins i tot abans de néixer, amb el seguiment i les maneres en què es pot viure l’embaràs. “La salut depèn enormement de les condicions de vida”, diu aquesta doctora, coordinadora del grup de treball d’Iniquitats de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC).
Per a aquesta metgessa, l'obesitat infantil n’és un exemple clar. Segons dades del Programa de prevenció i abordatge de l’obesitat infantil (POICAT), la prevalença de l’obesitat es duplica en infants de grups socials menys afavorits (16,8%) respecte als dels grups més benestants (7,9%). “El problema de l'obesitat infantil és un problema de pobresa infantil”, alerta.
Segons la darrera enquesta del Departament de Salut a les comarques gironines, un 27,9% dels infants presenten excés de pes, resultat de sumar el 15,5% de sobrepès i el 12,4% d’obesitat. Aquesta xifra és lleugerament inferior a la mitjana catalana, però alerta sobre la situació de salut pública relacionada amb els hàbits alimentaris dels més petits.
Variació de l'esperança de vida
L’esperança de vida a Catalunya -i a l’Estat- és una de les més altes del món i se situa en 84,2 anys, però hi ha diferències entre dones (86,7 anys) i homes (81,5), i també entre municipis, amb una variació de 2,4 anys.
Solé-Auró indica que el codi postal és un “predictor molt potent de l’esperança de vida”, però subratlla que, a més de quantificar els anys de vida, és molt rellevant “saber com es viuran”, el que s’anomena l’esperança de vida en bona o en mala salut.
Amb motiu del Dia Mundial de la Salut, que es commemora aquest dimarts, els experts remarquen que calen polítiques “més específiques” per a grups més desafavorits: “El seu paper [el del sistema de salut públic i l’escola] és important, però ha d’anar acompanyat d'un disseny de polítiques públiques que afavoreixi aquelles persones més desprotegides”.
