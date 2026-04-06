Les carreteres gironines registren les primeres retencions en el dia més fort de l’operació tornada
La C-31, la C-65, l’AP-7 i l’N-260 acumulen cues en una jornada en què es preveu el retorn de 270.000 vehicles cap a l’àrea metropolitana de Barcelona
En l’últim dia de Setmana Santa, les principals carreteres gironines ja comencen a notar els efectes de l’operació tornada. Aquest Dilluns de Pasqua és la jornada més intensa del retorn, amb una mobilitat especialment elevada i la previsió que 270.000 vehicles tornin cap a l’àrea metropolitana de Barcelona entre el migdia i la mitjanit.
Aquest augment de trànsit ja es fa visible a les vies que connecten la Costa Brava amb l’interior. Les primeres retencions han començat cap a les onze del matí. A la C-31, les cues es concentren entre Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro en sentit Vidreres. A la C-65, en canvi, les retencions es registren entre Santa Cristina d’Aro i Llagostera, també en sentit Vidreres, en un tram molt utilitzat pels conductors que volen enllaçar amb l’AP-7 a Maçanet de la Selva.
També comença a carregar-se una via de muntanya com l’N-260, molt utilitzada pels conductors que tornen del Pirineu. En aquest cas, hi ha circulació amb retencions entre Ripoll i Sant Joan de les Abadesses.
A aquestes complicacions s’hi afegeixen també les de l’AP-7, una de les vies que concentra més trànsit en aquesta jornada de retorn. En concret, hi ha lentitud i aturades entre Maçanet de la Selva i Fogars de la Selva, i també a l’altura de Sant Celoni, en sentit la Roca del Vallès.
La tornada de Setmana Santa agafa embranzida aquest dilluns, la jornada amb més mobilitat prevista. De fet, entre diumenge al migdia i aquest dilluns a les dotze ja s’havien concentrat 341.924 retorns cap a l’àrea metropolitana de Barcelona, més de la meitat dels 590.000 vehicles previstos fins a la mitjanit, segos Trànsit.
Subscriu-te per seguir llegint
