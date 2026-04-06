Rescatats dos excursionistes a Queralbs després de passar la nit al ras camí del refugi de Coma de Vaca
Els Bombers els han localitzat aquest dilluns després que no poguessin continuar la ruta per la presència de gel i la manca de grampons
Els Bombers han rescatat aquest dilluns a Queralbs dos excursionistes que han passat la nit al ras després de no poder continuar la ruta.
L’avís s’ha rebut cap a tres quarts d’onze del matí i s’ha activat un helicòpter amb efectius dels GRAE. Segons han informat els dos excursionistes, de nacionalitat britànica, a través d’un telèfon per satèl·lit, durant la nit es van trobar que no podien seguir el camí perquè no duien grampons i hi havia gel.
En veure que no podien continuar i que el tram tenia massa pendent, van optar per passar la nit al ras. Aquest dilluns al matí, els Bombers els han rescatat sans i estalvis de la zona on havien quedat atrapats quan anaven cap al refugi de Coma de Vaca.
Els equips d’emergència els han traslladat fins al pàrquing de Queralbs, al costat del cremallera. La resta del grup amb qui anaven ja es trobava al refugi de Coma de Vaca, informa el cos d'emergències.
- Una família que ve de recórrer el món amb autocaravana topa amb les aules saturades a Girona: 'No és lògic que la meva filla no pugui anar a l'escola de davant de casa
- La gironina Comexi bat rècord de facturació i prepara un gir en el model de negoci
- Els experts coincideixen sobre les herències: 'Surt més a compte això
- Els entrenadors coincideixen: “Has de fer això si et vols mantenir saludable amb més de 55 anys"
- Carta d'un lector: 'El problema no és que Torrente existeixi, és que no sembla impossible
- Girona: Domeny Sud es converteix en el segon barri amb més habitatges en construcció a la ciutat
- Una rave aplega unes 100 persones en una finca de les Gavarres
- Míchel Sánchez: 'El primer amb qui parlaré és amb el club perquè m'ho ha donat tot