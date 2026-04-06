Rescatats dos excursionistes a Queralbs després de passar la nit al ras camí del refugi de Coma de Vaca

Els Bombers els han localitzat aquest dilluns després que no poguessin continuar la ruta per la presència de gel i la manca de grampons

Lateral d'un helicòpter dels GRAE. / Albert Segura

Eva Batlle

Els Bombers han rescatat aquest dilluns a Queralbs dos excursionistes que han passat la nit al ras després de no poder continuar la ruta.

L’avís s’ha rebut cap a tres quarts d’onze del matí i s’ha activat un helicòpter amb efectius dels GRAE. Segons han informat els dos excursionistes, de nacionalitat britànica, a través d’un telèfon per satèl·lit, durant la nit es van trobar que no podien seguir el camí perquè no duien grampons i hi havia gel.

En veure que no podien continuar i que el tram tenia massa pendent, van optar per passar la nit al ras. Aquest dilluns al matí, els Bombers els han rescatat sans i estalvis de la zona on havien quedat atrapats quan anaven cap al refugi de Coma de Vaca.

Els equips d’emergència els han traslladat fins al pàrquing de Queralbs, al costat del cremallera. La resta del grup amb qui anaven ja es trobava al refugi de Coma de Vaca, informa el cos d'emergències.

Els problemes de salut es dupliquen entre les persones més pobres a Catalunya: la meitat tenen malalties cròniques

Mascotes abans que wifi o piscina: el filtre 's'admeten animals' és el tercer més usat pels usuaris de Booking

