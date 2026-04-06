Temporada de rècord a les estacions d'esquí gestionades per FGC
Els recintes obren fins a 124 dies gràcies a les nevades abundants
ACN
Les sis estacions d'esquí i muntanya gestionades per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) tanquen aquest dilluns la temporada i ho fan amb una xifra rècord, atès que han superat per primer cop el milió de visitants. La Molina, Vall de Núria, Vallter, Boí Taüll, Espot i Port Ainé han estat obertes des del Pont de la Puríssima fins a aquest Dilluns de Pasqua i han obtingut una de les millors xifres de l'Estat, segons informa la companyia. Les abundants precipitacions de neu han acumulat gruixos de 6,73 metres a Vallter o de 5,78 metres a Boí Taüll, però en general totes les estacions han assolit xifres mai registrades en els darrers deu anys. Aquesta temporada els recintes han ofert fins a 124 dies d'esports de neu.
L'estació amb més afluència de visitants ha estat La Molina, amb 401.283 persones en 124 dies, una xifra sense precedents i amb jornades amb més de 12.000 usuaris a les instal·lacions situades a Alp (Cerdanya). D'altra banda, al Ripollès l'estació Vall de Núria ha ofert 103 dies d'esquí i ha registrat 158.579 visitants, i Vallter ha ofert 124 dies d'esquí amb el 100% del domini esquiable obert durant tota la temporada i una xifra de 73.071 visitants.
A l'Alta Ribagorça, Boí Taüll ha obert 118 dies amb una xifra de 172.499 visitants. Les importants precipitacions d'aquest hivern han beneficiat especialment aquesta estació orientada al nord i han garantit una neu d'excel·lent qualitat, sent una de les estacions del Pirineu amb més gruix acumulat, amb un pic de 350 centímetres. Al Pallars Sobirà, Port Ainé ha obert 120 dies i ha rebut 128.922 visitants, amb un pic de neu de 340 centímetres que va situar-la com una de les estacions del món amb més neu. Per la seva banda, Espot ha obert també 120 dies i ha registrat una afluència de 84.447 persones.
En conjunt, les estacions de muntanya de Pirineu365, gestionades per Ferrocarrils, han rebut 1.018.801 visitants que han gaudit dels esports de neu, però també de l'àmplia oferta en gastronomia, passejos amb màquines trepitjaneu, parcs lúdics, rutes amb raquetes així com les opcions d'Après Ski. "Representem un 11% del PIB de les comarques on estem implantats i el fet d'haver tingut aquest creixement tan important de visitants suposa també un impacte molt positiu per al territori", ha assenyalat el president de Ferrocarrils, Carles Ruiz Novella.
La gran novetat d'aquesta temporada, Flexipass, ha comptabilitzat 3.370 persones, les quals han gaudit de 13.726 dies d'esquí amb aquest nou suport, aconseguint la màxima llibertat i el fet de poder esquiar a les sis estacions de Pirineu365. Amb aquest nou sistema s'elimina la necessitat de comprar forfets amb antelació, s'estalvien cues i es facilita l'accés directe a pistes, segons recorda l'empresa pública.
D'aquí a poc més de dos mesos les estacions de muntanya tornaran a obrir portes per oferir les activitats d'estiu, que promouen l'activitat a la natura i l'alta muntanya tot l'any. "Ara tanquem per preparar les estacions i tornar-les a tenir a punt per a l'estiu perquè estem amb el projecte Pirineu365 i esperem també rècord de visitants, perquè les persones s'acostumen a venir a les muntanyes catalanes i nosaltres estarem a punt per poder acollir-les a totes", ha indicat Ruiz Novella.
