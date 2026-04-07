Bombers de 12 parcs de la Regió de Girona es formen amb Endesa sobre riscos elèctrics

La formació busca millorar la coordinació i reduir riscos en actuacions d’emergència en infraestructures del sistema elèctric

Una de les sessions amb diferents membres del cos de Bombers, impartides a per personal tècnic d'Endesa a Girona a un centres de transformació de la companyia. / Endesa

Girona

Els Bombers de la Generalitat de la Regió d’Emergències de Girona han participat en sessions tècniques sobre riscos elèctrics per reforçar la seguretat en intervencions en instal·lacions elèctriques. La formació s’ha fet en col·laboració amb Endesa i ha combinat continguts teòrics i pràctics en diverses infraestructures de la demarcació.

En total, s’han fet 32 jornades de formació, repartides en diferents torns, amb l’objectiu que hi participessin tots els efectius dels parcs implicats. El programa s’ha desplegat al llarg de dos anys.

Hi han pres part bombers dels parcs d’Amer, Cassà de la Selva, Girona, Llançà, Lloret de Mar, Maçanet de la Selva, Palafrugell, la Pera, Roses, Santa Coloma de Farners, Torroella de Montgrí i Vall d’Aro.

Durant aquestes sessions, els participants han visitat les subestacions elèctriques de Llançà, Bellcaire, Empordanet, Xirgu, Bescanó, Lloret i Sils. També han inspeccionat centres de transformació convencionals i d’última tecnologia encapsulada.

Una de les sessions amb diferents membres del cos de Bombers, impartides a per personal tècnic d'Endesa a Girona a un centre de transformació de la companyia. / Endesa

La formació ha servit perquè els equips d’intervenció coneguin sobre el terreny les característiques i particularitats d’aquestes infraestructures elèctriques. L’objectiu és que, en cas d’incident, disposin de més coneixement tècnic per actuar amb seguretat i reduir els riscos laborals, segons informa Endesa en un comunicat.

Durant les jornades han treballat aspectes relacionats amb la seguretat operativa i el funcionament de subestacions i centres de distribució. Segons la informació facilitada, això ha de permetre millorar la coordinació en actuacions d’emergència en infraestructures crítiques del sistema elèctric.

La col·laboració entre Endesa i Bombers també té un retorn per a la companyia, que incorpora l’experiència dels equips d’emergència en la gestió de situacions de crisi i d’intervenció.

