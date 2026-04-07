Els gironins són els que valoren millor la seva salut de tot Catalunya
La regió sanitària registra menys problemes crònics i menys limitacions en la vida diària que la mitjana del territori
La Regió Sanitària de Girona és la que presenta una millor percepció de salut de tot Catalunya, segons les dades de la darrera enquesta poblacional del Departament de Salut del 2025. Les comarques gironines encapçalen el rànquing català en autovaloració positiva de l’estat de salut i, al mateix temps, se situen entre els territoris amb menys problemes crònics i menys limitacions per fer les activitats quotidianes.
En concret, a Girona un 83,7% de la població qualifica la seva salut de bona, molt bona o excel·lent, per sobre del 80,9% del conjunt de Catalunya. A més, només un 2,5% la considera dolenta, el percentatge més baix de totes les regions sanitàries catalanes i clarament inferior al 4,3% de la mitjana del territori.
Les dades també situen Girona en una posició favorable quan es pregunta per la presència de problemes de salut crònics. Un 35,2% dels gironins assegura que en pateix algun, dos punts per sota del conjunt de Catalunya, on el percentatge és del 37,4%. En canvi, gairebé dos de cada tres residents a la demarcació, el 64,8%, afirmen que no tenen cap problema crònic percebut.
Un altre dels indicadors a tenir en compte és el de les limitacions en la vida diària per motius de salut. A Girona, el 85,8% de la població diu que no està limitada, mentre que a Catalunya aquest percentatge baixa fins al 81,6%. Pel que fa a les persones que afirmen estar greument limitades, a Girona representen el 3,2%, també per sota de la mitjana catalana, que és del 3,8%.
La mateixa tendència apareix en l’indicador europeu GALI (mesura europea que avalua la limitació d'activitat a llarg termini a causa de problemes de salut) que resumeix si una persona té o no limitacions per problemes de salut. En aquest cas, el 13,8% de la població gironina respon que sí, davant del 17,2% del conjunt català.
Diferència entre homes i dones
Les xifres, però, també evidencien una bretxa entre homes i dones. A Girona, les dones declaren més problemes crònics (40,9%) que els homes (29,7%) i també més limitacions (17,4% davant del 10,3%).
A més, entre les persones que pateixen alguna limitació, en la gran majoria de casos no és recent: en un 97,9% fa sis mesos o més que s’arrossega.
Coincidint amb el Dia Mundial de la Salut, els experts que es es commemora aquest dimarts, els experts remarquen que calen polítiques “més específiques” per millorar els hàbits de salut en tots els col·lectius.
- Una família que ve de recórrer el món amb autocaravana topa amb les aules saturades a Girona: 'No és lògic que la meva filla no pugui anar a l'escola de davant de casa
- Els entrenadors coincideixen: “Has de fer això si et vols mantenir saludable amb més de 55 anys"
- La gironina Comexi bat rècord de facturació i prepara un gir en el model de negoci
- Els experts coincideixen sobre les herències: 'Surt més a compte això
- Carta d'un lector: 'El problema no és que Torrente existeixi, és que no sembla impossible
- La UE canvia les normes per als amos de gossos i gats: el nou requisit obligatori que arriba a l'abril
- Epidèmia d'alopècia entre les adolescents a causa de l'ozempic, les dietes i el 'clean look'
- Girona: Domeny Sud es converteix en el segon barri amb més habitatges en construcció a la ciutat