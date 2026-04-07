Ordeig anuncia que s'ampliarà la veda del senglar a Catalunya arran de la PPA
El conseller d'Agricultura afirma que el preu del porc ja s'ha recuperat "a nivells precrisi"
El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciat que s'ampliarà la veda del senglar a Catalunya arran de la crisi de la pesta porcina africana (PPA). "Modificarem el període hàbil del senglar en la resolució anual de vedes i l'ampliarem. Per tant, es podran caçar senglars durant més mesos l'any", ha confirmat Ordeig aquest dimarts en la seva compareixença a la Comissió d'Agricultura al Parlament. "Hem de facilitar les captures, la gent que vol fer cursos, les ajudes per la compra de munició i també el període hàbil de caça. I cap aquí que anirem", ha continuat el titular d'Agricultura, que igualment ha afirmat que el preu del porc ja s'ha anat recuperant en les últimes quatre setmanes i que ja es troba "a nivells precrisi".
"No obstant això, el preu del porc continua essent inferior en comparació amb el 2025", ha reconegut Ordeig, que ha recordat que les exportacions agroalimentàries catalanes van tancar el 2025 amb rècord, tot i que la crisi porcina ja es va notar en l'últim mes de desembre. "Les dades d'aquest primer mes de gener del 2026 ens diuen que el valor d'exportació del porc ha caigut prop d'un 17%, però la reducció en volum és molt menor", ha avançat el conseller d'Agricultura, que ha apostat per "intentar no perdre" els mercats tradicionals i obrir-se a nous mercats. "El 83% dels mercats els tenim oberts, a excepció del Japó i les Filipines, i l'objectiu és demostrar que som segurs", ha posat sobre la taula Ordeig, que ha fet una crida a no abaixar la guàrdia.
"La crisi no ha acabat i cal seguir treballant en la mateixa direcció, a través del control de la PPA i del buidatge sanitari", ha recalcat el conseller d'Agricultura, que no ha actualitzat les xifres del passat 1 d'abril, amb 268 senglars capturats en la darrera setmana dins el radi de 20 quilòmetres, 366 mostres analitzades i tres nous positius que eleven els casos confirmats fins als 241. "També es mantenen 18 municipis dins la zona de risc. Res no ha canviat", ha afegit Ordeig, que ha parlat de la instal·lació de 222 barreres físiques en passos de fauna i fins a 45 quilòmetres de tancaments. "De fet, s'estan reforçant els tancaments en vies ràpides com l'AP-7, la C-58, la C-16 i la B-23", ha enumerat el titular d'Agricultura.
"Cal blindar la zona de Collserola, el Besòs i el Llobregat. I també la zona zero del nord de la B-40", ha reflexionat en veu alta Ordeig, que davant les crítiques de la CUP ha defensat el paper de la Guàrdia Civil en la crisi de la PPA. "Des de l'inici vam demanar tots els mitjans tècnics i logístics a l'abast. I vam recórrer a la resta de les comunitats autònomes, al govern de l'Estat i a la UE", ha apuntat el conseller d'Agricultura. "Des del minut zero era important fer un moviment de contenció. L'UME va ajudar inicialment i després la Guàrdia Civil amb les seves unitats canines i el sacrifici d'animals", ha manifestat Ordeig.
Junts celebra l'ampliació de la veda del senglar i el PP pregunta per l'origen del brot
Des de Junts, la diputada Jeannine Abella ha celebrat l'anunci d'Ordeig sobre l'ampliació de la veda dels senglars, tot reivindicat que el partit ho va proposar fa tres mesos. Així mateix, ha apostat per ser "inflexible" amb les persones que se salten les restriccions al medi natural. Per la seva banda, la diputada d'ERC Montse Vergés, ha demanat afegir el pla de contingència de la PPA al Procicat, per tal de treballar de manera més coordinada amb la resta de cossos.
Davant de l'exposició del conseller, la diputada Eva García (PP) ha retret al Govern que encara no se sàpiga l'origen del brot, alhora que ha preguntat si l'executiu es planteja fer una "auditoria realment externa" a les instal·lacions de l'IRTA-CReSA. Així mateix, el diputat de Vox Rafael Villafranca ha criticat que és "molt preocupant" la falta de coordinació entre la Generalitat i el sector porcí, i ha assegurat que les mesures de l'executiu son "insuficients".
Finalment, des dels Comuns, la diputada Núria Lozano ha demanat conèixer les línies d'actuació del futur en aquest àmbit, per tal de "gestionar la fauna salvatge amb criteris científics" i prioritzar la pagesia.
