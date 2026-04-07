Setmana de controls policials a les comarques de Girona contra les distraccions al volant
L’última campanya similar va acabar amb 3.847 denúncies en una setmana a tot Catalunya, 1.502 per ús del mòbil
Les comarques de Girona afronten aquesta setmana una campanya policial de controls contra les distraccions al volant i per vigilar el compliment dels semàfors, en el marc d’un dispositiu coordinat pel Servei Català de Trànsit a tot Catalunya. L’operatiu va començar dilluns i s'allargarà fins al diumenge 12 d’abril i compta amb la participació dels Mossos d’Esquadra i de les policies locals de diversos municipis.
La campanya posa el focus en les distraccions durant la conducció, especialment les relacionades amb l’ús del telèfon mòbil i d’altres sistemes de comunicació que requereixen una acció manual del conductor.
En l’última campanya de controls de distraccions i semàfors, feta l’octubre de 2025, es van imposar 3.847 denúncies en una setmana. D’aquest total, 1.502 sancions van ser per conduir utilitzant dispositius de telefonia mòbil o qualsevol altre sistema de comunicació que exigia la intervenció manual del conductor. Això suposa una mitjana de més de 210 conductors denunciats cada dia per aquest motiu, segons Trànsit.
Al llarg de 2025, es van iniciar 15.773 expedients per distraccions al volant. D’aquests, 11.375 expedients corresponien a la manipulació del telèfon mòbil i d’altres sistemes de comunicació, una xifra que representa el 72% del total.
Les dades recents situen les distraccions causades per l’ús del mòbil com una de les principals conductes sancionades a la carretera i reforcen el pes d’aquest tipus de controls també a la xarxa viària de la província de Girona.
