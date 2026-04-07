Els Bombers tanquen la Setmana Santa amb sis rescats al medi natural a les comarques de Girona

La Garrotxa concentra dues de les sis actuacions dels dies festius, en un balanç marcat pel descens d’intervencions respecte d’altres anys

Els Bombers durant un rescat a Queralbs aquest Dilluns de Pasqua.

Els Bombers durant un rescat a Queralbs aquest Dilluns de Pasqua. / Bombers de la Generalitat

Eva Batlle

Eva Batlle

Girona

La Setmana Santa s’ha tancat amb sis salvaments al medi natural a les comarques de Girona, segons el balanç dels Bombers durant els dies festius. Es tracta d’una xifra baixa en comparació amb altres anys.

Des del cos d’emergències atribueixen aquest descens al bon temps i al fet que part de l’activitat a la muntanya encara s’ha concentrat a les estacions d’esquí, cosa que ha contribuït a repartir les sortides arreu de Catalunya.

Per comarques, la Garrotxa és la que ha registrat més sortides, amb dues actuacions. A la resta de comarques -Selva, Ripollès, Alt i Baix Empordà- on els Bombers han hagut d’intervenir, només s’hi ha comptabilitzat un rescat per comarca.

En el conjunt de Catalunya, els Bombers han dut a terme 42 salvaments al medi natural durant els dies festius de Setmana Santa. Els casos de la demarcació de Girona representen, així, aproximadament una sisena part del total.

Tracking Pixel Contents