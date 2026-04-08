Aposta de l'hospital d'Olot per la seguretat al quiròfan amb un nou sistema digital per rastrejar els estris
El centre automatitza tot el procés d’esterilització del material quirúrgic, elimina els registres en paper i pot vincular cada peça amb el pacient i la intervenció corresponen
L’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa ha implantat un nou sistema automatitzat de traçabilitat per a l’instrumental quirúrgic i el material sanitari reutilitzable de les àrees d’esterilització i quiròfan. La nova eina, en funcionament des del mes de març, permet digitalitzar tot el procés d’esterilització, reforçar la seguretat del pacient i millorar l’eficiència en la gestió del material.
Fins ara, el seguiment i el control d’aquest instrumental es feien manualment. Amb la incorporació d’un nou programari, el centre fa un pas endavant en la digitalització dels processos interns i automatitza el registre de totes les fases del circuit d’esterilització. El sistema funciona amb etiquetes amb codi de barres, que permeten fer el seguiment bidireccional de cada peça des que arriba al servei fins que, un cop esterilitzada, torna a estar disponible per al seu ús.
Aquest control exhaustiu inclou totes les etapes del procés: la neteja, la desinfecció, l’empaquetat, la càrrega i la descàrrega dels esterilitzadors, així com l’emmagatzematge i la distribució posterior del material. Una de les principals novetats és que desapareixen completament els registres manuals en paper, fet que redueix la possibilitat d’errors i agilita la feina dels professionals.
A més, el sistema permet associar cada instrument utilitzat amb el pacient i amb el procediment quirúrgic corresponent. Això fa possible conèixer amb exactitud quin recorregut ha seguit cada peça abans de ser utilitzada en una intervenció concreta. Aquesta traçabilitat completa i individualitzada permet consultar en qualsevol moment totes les fases del procés d’esterilització vinculades a una operació determinada.
- «La vida ens ensenya unes quantes lliçons que no voldríem, molt doloroses»
- Salten les alarmes: l’hàbit que molta gent no fa a partir dels 55 anys i que accelera la sarcopènia
- L'Estat subhasta per quarta vegada l'antiga caserna de la Guàrdia Civil de Blanes
- Detingut un agricultor per cultivar nectarines 'il·legals
- Ho has de saber: La Seguretat Social permet avançar la jubilació fins a 10 anys en alguns casos i sense retallades a la pensió
- L’Eixample i Sant Narcís seran els propers barris de Girona en tenir nova zona verda
- Les llàgrimes d'alegria del Quart al MIC: 'Són emocions que no havíem viscut mai
- Un estudi planteja una revolució amb menys carrils i restriccions de trànsit a la carretera Barcelona de Girona