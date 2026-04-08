Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
radars Gironadeclaració de la rendacarretera Barcelonatemps GironaDonald Trumppavelló Sarrià de Terpallissa Sant Joan
instagramlinkedin

Aposta de l'hospital d'Olot per la seguretat al quiròfan amb un nou sistema digital per rastrejar els estris

El centre automatitza tot el procés d’esterilització del material quirúrgic, elimina els registres en paper i pot vincular cada peça amb el pacient i la intervenció corresponen

Esterilització d'estris a l'hospital d'Olot. / Fundació Hospital Comarcal de la Garrotxa

Laura Teixidor

Olot

L’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa ha implantat un nou sistema automatitzat de traçabilitat per a l’instrumental quirúrgic i el material sanitari reutilitzable de les àrees d’esterilització i quiròfan. La nova eina, en funcionament des del mes de març, permet digitalitzar tot el procés d’esterilització, reforçar la seguretat del pacient i millorar l’eficiència en la gestió del material.

Fins ara, el seguiment i el control d’aquest instrumental es feien manualment. Amb la incorporació d’un nou programari, el centre fa un pas endavant en la digitalització dels processos interns i automatitza el registre de totes les fases del circuit d’esterilització. El sistema funciona amb etiquetes amb codi de barres, que permeten fer el seguiment bidireccional de cada peça des que arriba al servei fins que, un cop esterilitzada, torna a estar disponible per al seu ús.

Aquest control exhaustiu inclou totes les etapes del procés: la neteja, la desinfecció, l’empaquetat, la càrrega i la descàrrega dels esterilitzadors, així com l’emmagatzematge i la distribució posterior del material. Una de les principals novetats és que desapareixen completament els registres manuals en paper, fet que redueix la possibilitat d’errors i agilita la feina dels professionals.

A més, el sistema permet associar cada instrument utilitzat amb el pacient i amb el procediment quirúrgic corresponent. Això fa possible conèixer amb exactitud quin recorregut ha seguit cada peça abans de ser utilitzada en una intervenció concreta. Aquesta traçabilitat completa i individualitzada permet consultar en qualsevol moment totes les fases del procés d’esterilització vinculades a una operació determinada.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents