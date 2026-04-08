Els radars que més multen a les carreteres de la província de Girona: aquests són els 10 que acumulen més sancions
Les dades de Trànsit tornen a situar el Baix Empordà com l’epicentre de les multes per velocitat
Els radars fixos instal·lats a les carreteres de les comarques gironines han caçat 146.125 vehicles amb excés de velocitat en gairebé 15 mesos -entre el 2025 i el 25 de març del 2026-. En aquest període, això suposa una mitjana d’uns 9.741 expedients al mes. El càlcul, però, no parteix de quinze mesos complets, perquè les dades del 2026 arriben només fins al 25 de març. Les dades facilitades pel Servei Català de Trànsit evidencien que la major part de les sancions es concentren en pocs punts molt concrets de la xarxa viària, especialment al Baix Empordà.
Cal tenir en compte, però, que aquestes dades fan referència només als radars fixos situats en vies interurbanes. Per tant, en aquest balanç no s’hi inclouen els aparells instal·lats en vies urbanes, és a dir, en carrers de municipis com Girona, Salt, Palafrugell o la Jonquera, entre altres. A més, pel que fa al 2026, no hi ha informació de tots els radars, sigui perquè alguns aparells no funcionen o bé per problemes tècnics, segons asseguren des de Trànsit.
Un històric
El radar que torna a sobresortir per damunt de tots és el de l'autovia C-31 a Castell-Platja d’Aro, al punt quilomètric 312,7 i amb limitació de velocitat de 80 km/h. En gairebé quinze mesos, aquest aparell ha enxampat 74.642 vehicles, una xifra que, per si sola, representa més de la meitat de tots els expedients sancionadors iniciats per Trànsit dels radars fixos gironins inclosos en aquest recompte. Tot i que fa anys que encapçala el llistat dels radars que més multen, Trànsit defensa que aquest aparell té una funció dissuasiva i que contribueix a millorar la seguretat i a reduir els accidents en aquest tram.
A molta distància hi ha el segon aparell que més sanciona, també a l'autovia C-31, a Calonge i Sant Antoni, al quilòmetre 319,7, amb 17.600 expedients.
Els 10 radars que més multen a Girona
- C-31, km 312,7, Castell-Platja d’Aro: 74.642 multes
- C-31, km 319,7, Calonge i Sant Antoni: 17.600 multes
- A-26, km 82,6, Sant Joan les Fonts: 7.843 multes
- A-26, km 69,7, Argelaguer: 7.485 multes
- A-26, km 74,6, Montagut i Oix: 4.830 multes
- N-II, km 736,5, Bàscara: 3.910 multes
- N-II, km 761, Pont de Molins: 3.271 multes
- GI-623, km 6,2, Saus, Camallera i Llampaies: 3.167 multes
- N-II, km 769, Capmany: 2.873 multes
- C-66, km 38,1, Palol de Revardit: 2.647 multes
Per darrere dels dos radars de la C-31, el següent focus sancionador se situa a l’autovia A-26. El radar de Sant Joan les Fonts acumula 7.843 multes, el d’Argelaguer en registra 7.485 i el de Montagut i Oix, 4.830. També figuren entre els que més denuncien els de l'N-II a Bàscara (3.910) i Pont de Molins (3.271). Els segueix el de Capmany (2.873) que és un radar de tram, a més del de la GI-623 a Saus, Camallera i Llampaies (3.167).
El rànquing dels deu radars fixos més sancionadors de la província, que va avançar la Cadena Ser Girona, es completa amb el de la variant de Banyoles: C-66 a Palol de Revardit, amb 2.647 multes, i el de la C-63 a Vidreres, amb 2.193. Les dades també deixen clar, però, que hi ha aparells amb una activitat testimonial. És el cas dels radars de la C-31 a Begur, amb 20 expedients, el de l'N-II a Vilabertran, amb 3, i de l'N-II a Figueres, amb només 1 multa en aquest mateix període.
Si es posa el focus en el pes dels dos primers aparells situats al Baix Empordà, la concentració encara és més clara: només els radars de la C-31 a Platja d’Aro i Calonge acumulen 92.242 sancions, és a dir, gairebé dues de cada tres multes dels radars fixos gironins recollides en aquest període.
Radars de tram
El rànquing dels radars que més multen a les comarques gironines no es limita als aparells fixos convencionals. També hi tenen pes diversos radars de tram, alguns dels quals fins i tot entren dins del top 10, com el de l'N-II a Capmany (2.873). A la llista total també hi apareixen dos de l'N-II al seu pas per Girona (2.059) i de Fornells de la Selva (260), ambdós ubicats a la variant de Girona. També hi figura el d'Agullana (286), Corçà (251) i Sant Joan de Mollet (35).
