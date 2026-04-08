L’Hospital de Campdevànol incorpora un nou equip per tractar lesions a la pell amb l’ajuda d’Oncolliga
El nou dispositiu s'ha finançat en part gràcies a un donatiu de 20.000 euros provinent del fons recaptats a l'Oncotrail 2025
L’Hospital de Campdevànol ha incorporat un nou equip de dermatologia destinat a la detecció i seguiment de lesions cutànies, gràcies al finançament de la Fundació Oncolliga Girona, a través dels fons recaptats amb la trail solidària Oncotrail.
Aquesta adquisició suposa un pas endavant en la millora de la qualitat assistencial i en la capacitat de diagnòstic precoç del centre. L’acte d’entrega es va fer fa uns dies a l’Hospital de Campdevànol, amb la presència de representants d’Oncolliga Girona i la seva delegació del Ripollès.
El nou dispositiu permet analitzar lesions pigmentades com pigues o melanomes mitjançant imatges clíniques i dermatoscopiques d'alta resolució. Aquesta tecnologia facilita la identificació de possibles alteracions en fases inicials i possibilita un seguiment més precís i continuat de lesions sospitoses, fet que contribueix a reduir la necessitat d’intervencions quirúrgiques immediates i a millorar els resultats clínics.
A més de la seva aplicació diagnòstica, l’equipament també té un impacte directe en la prevenció. El control evolutiu de les lesions permet als professionals sanitaris monitoritzar els canvis en la pell dels pacients i actuar amb major precisió. Això reforça la importància de la detecció precoç i de la conscienciació sobre la protecció solar, especialment entre les generacions més joves.
Des de la seva posada en funcionament, el nou equipament ja ha estat utilitzat per una trentena de pacients, i es preveu que el seu ús continuï creixent. Aquesta progressiva implantació permetrà ampliar la capacitat diagnòstica del servei de dermatologia i oferir una atenció més resolutiva i propera.
- «La vida ens ensenya unes quantes lliçons que no voldríem, molt doloroses»
- Salten les alarmes: l’hàbit que molta gent no fa a partir dels 55 anys i que accelera la sarcopènia
- L'Estat subhasta per quarta vegada l'antiga caserna de la Guàrdia Civil de Blanes
- Detingut un agricultor per cultivar nectarines 'il·legals
- Ho has de saber: La Seguretat Social permet avançar la jubilació fins a 10 anys en alguns casos i sense retallades a la pensió
- L’Eixample i Sant Narcís seran els propers barris de Girona en tenir nova zona verda
- Les llàgrimes d'alegria del Quart al MIC: 'Són emocions que no havíem viscut mai
- Un estudi planteja una revolució amb menys carrils i restriccions de trànsit a la carretera Barcelona de Girona