Olot convertirà el centre en una gran fira l’1 de maig amb artesania, vehicles i activitats familiars
L'Ajuntament d'Olot organitza la Fira de l'1 de maig amb un mercat divers, activitats per a famílies i espais repartits pel centre de la ciutat, integrada en la campanya Primavera en família
Olot tornarà a portar la Fira de l’1 de maig al centre de la ciutat el divendres 1 de maig, de 10 a 20 hores, amb mercat d’artesania, automòbil, roba i complements, activitats familiars i diferents espais repartits entre el Firal, el Firalet, la plaça Major i altres punts del nucli urbà.
La jornada s’integra dins la campanya Primavera en família a Olot, que aquest any agrupa més de 150 activitats entre Setmana Santa i finals de juny, segons l’Ajuntament.
La cita de l’1 de maig tornarà a ocupar el centre d’Olot amb una estructura ja coneguda, però amb una oferta extensa i molt dispersa pel mapa urbà.
Mercat d’artesania, al Firal
Al Firal s’hi concentrarà el mercat d’artesania, amb unes 50 parades de productes alimentaris i d’altres articles, a més de les parades de flors i planter.
També s’hi han programat tallers de planter i un espai de joc i exploració inspirat en la natura. Al Firal Petit hi haurà un espai comercial i de maquinària de jardí amb set empreses de la comarca.
Un centre ple de mercats, vehicles i activitats
El Firalet acollirà el 43è mercat de l’automòbil, amb una setantena de vehicles nous i d’ocasió, i també la 21a Exposició de la Història del Motor de la Garrotxa, dedicada aquest any al 80è aniversari de la Vespa.
A la plaça Balmes i carrers del voltant s’hi farà el mercat extraordinari de roba i complements, amb més de 60 parades, mentre que al carrer Bolòs s’hi instal·larà el bus de donació de sang.
A l’Hospici s’hi podrà visitar la 31a Mostra de bonsais i suiseki. A la plaça Major hi haurà jocs familiars, una acció del Garrotxa Approp amb premis de 25 euros i una instal·lació amb 40 jocs gegants.
La programació també inclou un taller de castells a la plaça Esteve Ferrer, el mercat de col·leccionisme i andròmines a la plaça de l’Hospital, la fira del disc sota les voltes de la plaça Josep Clarà, passejades amb burros i ponis en aquest mateix espai i la 13a Cursa de la Moixina als paratges de la Moixina. Segons el consistori, els comerços del centre obriran durant tota la jornada.
La fira, dins una campanya de primavera més àmplia
L’Ajuntament presenta la fira com una de les peces destacades de Primavera en família a Olot, una campanya que, segons la mateixa font, reuneix més de 150 activitats familiars entre Setmana Santa i finals de juny.
El fulletó es distribuirà entre 3.400 alumnes d’educació infantil i primària de les escoles d’Olot i la programació també es podrà consultar al portal de DescobreixOlot, que s’actualitza setmanalment.
Entre les cites que el consistori destaca aquesta primavera hi ha el Sismògraf i el Sismodansa, la Ruta de les Tapes, el Robolot, el Cornamusam, el Festival de Senderisme de la Garrotxa i la Festa del Corpus.
El programa complet de la Fira de l’1 de maig i de la campanya de primavera es pot consultar a través dels canals de DescobreixOlot.
