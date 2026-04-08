Els radars mòbils dels Mossos interposen més de 9.000 multes al mes a les carreteres gironines
Els controls per excés de velocitat acumulen 133.709 expedients en gairebé quinze mesos
Els radars mòbils desplegats pels Mossos d’Esquadra a les comarques gironines han generat 133.709 expedients per excés de velocitat entre l'any 2025 i el 25 de març del 2026, segons les dades facilitades pel Servei Català de Trànsit. En gairebé quinze mesos, això suposa una mitjana d’uns 9.068 expedients al mes.
En concret, durant tot el 2025 es van iniciar 106.291 expedients, mentre que en els gairebé tres primers mesos del 2026 ja se n’havien obert 27.418 més. Les xifres facilitades pel Servei Català de Trànsit evidencien el pes que tenen aquests controls mòbils en la detecció d’infraccions per velocitat a la xarxa viària gironina.
A diferència dels radars fixos, aquests dispositius són els que utilitzen els Mossos d’Esquadra sobre el terreny i es poden situar en diferents punts de la xarxa viària. Això els converteix en una eina clau per reforçar la vigilància en carreteres on no hi ha aparells permanents i en canvi, s'hi ha detectat una alta sinistralitat o en trams on es vol intensificar el control de la velocitat.
Un dels casos més recents es va registrar a l’A-2, a Aiguaviva, on els Mossos van captar un conductor circulant a 208 km/h en un tram limitat a 100. Els agents el van denunciar penalment després que un radar mòbil detectés el vehicle al punt quilomètric 708 de l’autovia, en sentit Girona. La velocitat registrada superava el llindar penal i els Mossos li van atribuir un presumpte delicte contra la seguretat viària.
