El servei d'al·lergologia del Trueta i el Santa Caterina atén prop de 8.000 visites el 2025, un 25% més que el 2024

L'hospital de dia, on es fan les proves diagnòstiques i tractaments, també ha incrementat l'activitat

Una pacient rebent vacunació

Una pacient rebent vacunació / ACN

ACN

ACN

Girona / Salt

El servei d'al·lergologia dels hospitals Trueta i Santa Caterina ha augmentat l'activitat assistencial i ha atès prop de 8.000 visites durant el 2025, un 25% més que l'any anterior. En total, ha fet 3.597 primeres visites i 4.189 visites successives, sumant gairebé 7.800 atencions entre consultes presencials i telemàtiques. El servei dona cobertura a tota la Regió Sanitària de Girona, excepte l’Alt Maresme, i també ha desenvolupat una intensa activitat a l'hospital de Dia, on es duen a terme proves diagnòstiques de risc i tractaments especialitzats. En aquest àmbit, durant el 2025 es van atendre 1.421 pacients en 2.993 sessions.

Entre les patologies amb més prevalença en adults i infants, hi ha l'asma bronquial i la rinitis al·lèrgica. La coordinadora del Servei d'Al·lergologia, Laia Prat, afirma que tenen un "important impacte en la qualitat de vida i en el sistema sanitari". A Catalunya, es calcula que prop de dos milions de persones pateixen al·lèrgia respiratòria, amb una prevalença del 25% en rinitis al·lèrgica i del 12% en asma bronquial al·lèrgica.

Segons la Xarxa Aerobiològica de Catalunya (XAC) de l’ICTA-UAB, la temporada al·lèrgica de 2026 ha començat amb força. Els pòl·lens hivernals, com el xiprer, el freixe o l’avellaner, han iniciat la pol·linització al febrer amb concentracions superiors a les habituals dels darrers anys, afavorides per l’abundància de pluges.

De cara a la primavera, es preveu una pol·linització intensa, però amb una durada habitual per espècies com el plataner, l’olivera o els roures-alzines. En canvi, plantes com la parietària i les gramínies podrien allargar el seu període d’afectació a causa de les precipitacions previstes.

Tot i que la pluja pot reduir puntualment la concentració de pol·len a l’aire, el canvi climàtic, asseguren, està afavorint temporades més llargues i amb nivells més elevats. L’augment de temperatures i de CO₂ incrementa la producció de pol·len i en potencia la capacitat al·lèrgica.

A Catalunya, els pòl·lens més freqüents són el xiprer (22%), el plataner (10%) i l’olivera (5%), mentre que a la zona de Girona també destaquen espècies com les alzines, el bedoll o el pi.

Els experts remarquen la importància de la detecció precoç, especialment en persones que presenten símptomes per primera vegada, per poder iniciar un tractament adequat des dels Centres d’Atenció Primària. A més de l’asma i la rinitis, els pacients al·lèrgics poden presentar altres manifestacions com dermatitis atòpica o al·lèrgies alimentàries, fet que requereix un abordatge global i especialitzat.

