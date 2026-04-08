Girona s’acosta a un inici d’abril de màniga curta i el dia 9 podria ser de rècord
El Meteocat preveu un augment de les temperatures a les comarques gironines, amb el pic entre dimecres i divendres i amb la frontera dels 31 graus com a referència
La pregunta que plana sobre aquest tram de setmana té una xifra al darrere: 31 graus. És la frontera que portaria les comarques gironines al nivell del gran episodi del 7 al 10 d’abril de 2011, quan el termòmetre es va enfilar fins als 30,9 ºC a Olot, 30,8 ºC a la Bisbal d’Empordà, 30,7 ºC a Ventalló i 30,7 ºC a Girona.
Ara, la previsió dibuixa un escenari ben diferent en intensitat però prou clar en el mapa: uns dies de temperatura alta per a l’època, amb el pic entre dimecres i divendres i amb més empenta a l’interior que no pas a la costa.
El punt de gir d’aquesta setmana arriba amb el dijous 9 d’abril. A Girona ciutat, el Meteocat dibuixa una pujada progressiva després del dimarts: la temperatura s’enfilarà fins als 25 ºC dimecres, tocarà els 27 ºC dijous i es mantindrà encara en 24 ºC divendres.
Tardes de màniga curta
És una seqüència que posa la ciutat en la part alta de la sèrie recent per a aquestes dates i que converteix el tram central de la setmana en un dels inicis d’abril més càlids dels últims anys.
El lector ho notarà en coses molt concretes: tardes de màniga curta, ambient suau a primera hora de la tarda i una sensació de primavera més avançada del que tocaria al calendari.
La frontera dels 31 graus
La referència continua sent el 2011. Aquell episodi, també en els primers dies d’abril, va deixar els valors més alts que ara mateix pesen sobre qualsevol comparativa a les comarques gironines. El butlletí climàtic del Meteocat recull 30,9 ºC a Olot, 30,8 ºC a la Bisbal d’Empordà, 30,7 ºC a Ventalló, 30,7 ºC a Girona, 30,6 ºC a Anglès i 30,1 ºC a Banyoles. I és aquest el llindar que cal tenir present: si alguna estació passa dels 31 graus, entraria en el terreny del màxim gironí d’un inici d’abril des del 2011.
On més s’escalfarà l’ambient serà terra endins. La previsió apunta a 28 ºC a Olot tant dijous com divendres i a 26 ºC a Ripoll en el mateix tram. A l’Alt Empordà, Figueres es mourà entre 23 i 25 ºC; al Baix Empordà, la Bisbal d’Empordà entre 21 i 22 ºC; i a la Selva marítima, Blanes quedarà entre 21 i 22 ºC.
Més amunt, al Pirineu, Puigcerdà es mantindrà entorn dels 19 i 20 ºC. La fotografia és molt nítida: la calor d’aquest episodi s’estira sobretot cap a la Garrotxa, el Ripollès i l’interior del Gironès, mentre que la façana litoral i prelitoral la rebaixen.
A Girona, el dia que concentra millor aquest pols és dijous. La previsió horària del Meteocat situa el termòmetre en 26 ºC a les 13 i a les 14 hores i en 27 ºC a les 15 hores, abans d’una tarda encara molt suau. Més que una calorada aïllada, el que pren forma és una petita seqüència de quatre dies alts per a l’època, amb continuïtat i amb un contrast clar respecte del cap de setmana següent.
I després, reculada
L’episodi no s’allargarà gaire més. El Meteocat rebaixa ja la màxima a 22 ºC dissabte 11 i a 19 ºC diumenge 12 a la ciutat de Girona, amb més núvols i una atmosfera menys expansiva. Aquesta baixada ajuda a llegir millor el que passa ara: no és una nova normalitat de cop, sinó una empenta càlida curta però ben marcada en el tram central de la setmana. El contrast, precisament, és el que fa més visible aquest inici d’abril.
La pregunta del 9 d’abril continuarà planant fins que el termòmetre parli. Però, mentre s’acosta el moment del pic, la notícia és prou clara: Girona i bona part de les comarques gironines entren en uns dies de calor alta per a l’època, amb la frontera dels 31 graus com a gran referència de fons i amb l’interior com a principal escenari de l’escalfada. El mapa, més que anunciar una dada extraordinària a cegues, explica bé una setmana que puja de temperatura, estira la calor i després tornaria a baixar.
- «La vida ens ensenya unes quantes lliçons que no voldríem, molt doloroses»
- L'Estat subhasta per quarta vegada l'antiga caserna de la Guàrdia Civil de Blanes
- Detingut un agricultor per cultivar nectarines 'il·legals
- Salten les alarmes: l’hàbit que molta gent no fa a partir dels 55 anys i que accelera la sarcopènia
- Ho has de saber: La Seguretat Social permet avançar la jubilació fins a 10 anys en alguns casos i sense retallades a la pensió
- L’Eixample i Sant Narcís seran els propers barris de Girona en tenir nova zona verda
- Comexi estrena nova nau a Riudellots per augmentar un 40% la producció
- El permís laboral de 5 dies que tenen tots els treballadors el 2026