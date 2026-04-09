Així és l'espai sensorial pioner a Girona que millora l’autonomia d’adults amb discapacitat intel·lectual
Les intervencions terapèutiques específiques tenen com a objectiu millorar la coordinació motora, les respostes als estímuls sensorials i l’equilibri
L’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) ha posat en marxa una nova sala d’integració sensorial destinada a millorar l’atenció a persones adultes amb discapacitat intel·lectual i necessitats de salut mental. Aquest nou espai s’ubica dins del Servei Especialitzat en Discapacitat Intel·lectual de Salt i permetrà oferir intervencions terapèutiques més adaptades a les necessitats sensorials dels usuaris.
L’objectiu principal d’aquesta sala és millorar la manera en què el cervell organitza i integra la informació que rep dels sentits. En aquest espai es treballen tres sistemes sensorials molt importants: el sistema vestibular, relacionat amb l’equilibri i el moviment, el sistema propioceptiu, que ens informa sobre la posició del cos i el sistema tàctil, relacionat amb el sentit del tacte.
Característiques de la sala
La nova sala permet aplicar intervencions de teràpia d’integració sensorial, liderades per professionals de teràpia ocupacional. Aquest abordatge utilitza experiències sensorials estructurades —com el moviment, la pressió profunda, el tacte o els exercicis d’equilibri— per ajudar el cervell a processar i organitzar millor la informació sensorial. Les activitats es duen a terme a través de jocs, moviment i exploració sensorial, adaptades al perfil i les necessitats de cada persona.
A la sala, es poden trobar diversos materials específics, com per exemple gronxadors terapèutics, plataformes de moviment, rampes, matalassos grans... Tots aquests elements permeten treballar el moviment, la coordinació i la percepció corporal.
En el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual, la sala d’integració sensorial té diversos beneficis: ajuda a millorar la coordinació motora, regular la resposta als estímuls sensorials, treballar l’equilibri i el control postural, millorar la planificació motora i augmentar l’autonomia en les activitats de la vida quotidiana.
Aquesta nova infraestructura contribueix a reduir situacions de sobrecàrrega sensorial, desorganització o ansietat, i permet avançar cap a una atenció més personalitzada i centrada en les necessitats de les persones ateses, amb l’objectiu de millorar la seva qualitat de vida i l’eficàcia de les intervencions terapèutiques.
La posada en marxa de la sala d’integració sensorial ha estat possible gràcies a les empreses Tavil, Bassols i Briolf.
Tipologia de trastorns
La integració sensorial és el procés mitjançant el qual el sistema nerviós central rep, interpreta i organitza la informació que arriba a través dels sentits per generar respostes adequades a l’entorn. Un bon processament sensorial és clau per regular l’atenció, orientar-se, planificar moviments, interpretar estímuls i respondre de manera adequada tant a nivell conductual com emocional.
Quan aquest procés es veu alterat poden aparèixer els anomenats desordres d’integració sensorial, que poden afectar diferents àmbits de la vida quotidiana.
Aquest tipus de dificultats són especialment freqüents en persones amb trastorns del neurodesenvolupament, com els trastorns de l’espectre autista (TEA), un perfil que forma part de la població atesa pel Servei Especialitzat en Discapacitat Intel·lectual i Salut Mental de l’IAS. El servei atén persones adultes amb discapacitat intel·lectual que poden presentar també problemàtica de salut mental o conductes que preocupen.
El Servei Especialitzat de Salut Mental per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual (SESMDI), la Unitat d’Hospitalització Especialitzada en Discapacitat Intel·lectual (UHEDI) i la Residència Til·lers. Entre aquests tres dispositius s’atenen aproximadament 1.700 persones cada any.
Subscriu-te per seguir llegint
