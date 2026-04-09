Girona, entre les zones de Catalunya amb més pol·len: cinc tipus toquen sostre aquesta setmana
Mentre els xiprers han baixat a nivell 1, la parietària ha assolit el màxim, de manera que es confirmen les previsions d'una primavera complicada per als al·lèrgics
La primavera s’ha complicat encara més per a les persones amb al·lèrgia a Girona. L’última actualització d'aquesta setmana del Punt d’Informació Aerobiològica situa la ciutat amb cinc tipus de pol·len en nivell màxim, una xifra que la situa entre les zones de Catalunya amb més càrrega, al mateix nivell que Bellaterra. En concret, a Girona toquen sostre cinc plantes: la parietària, les moreres, el pi, el plàtan i el roure/alzina, tots en nivell 4. Per darrere, Barcelona, Manresa i Lleida en presenten quatre, mentre Tarragona en té tres i Roquetes-Tortosa, dos.
El mapa d’aquesta setmana confirma, a més, que el problema no se centra en un únic pol·len, sinó en una combinació de diversos focus alhora. La parietària es manté en nivell màxim i estable, en línia amb Barcelona, Bellaterra, Manresa, Tarragona, Lleida i Roquetes-Tortosa, però molt per sobre de Vielha i de Planes de Son, on continua en valors baixos o nuls. És una dada rellevant perquè a l'inici de la primavera encara figurava en nivell 3; però ara ja ha tocat sostre.
També arriben al màxim les moreres, que a Girona pugen fins al nivell 4 i igualen Bellaterra, Manresa i Lleida. Barcelona i Tarragona es queden un esglaó per sota, en nivell 3, i a la resta de punts els valors són encara menors. En paral·lel, el pi continua en nivell màxim a Girona, exactament com a Barcelona, Bellaterra, Manresa, Tarragona i Lleida. Només baixa clarament a Roquetes-Tortosa, Vielha i Planes de Son. El plàtan, un dels pòl·lens més problemàtics en entorns urbans com Girona, es manté també en nivell 4, tot i que ara amb tendència a la baixa; és un patró que es repeteix a Barcelona, Bellaterra, Manresa, Tarragona i Lleida.
L’altre gran focus és el roure/alzina, que a Girona també marca nivell màxim. En aquest cas, només a Barcelona i Bellaterra se situa en el nivell més alt, mentre Manresa, Tarragona, Lleida, Roquetes-Tortosa, Vielha i Planes de Son se situen en nivell 2.
Altres tipus de pol·len menys intensos
Per darrere d’aquests cinc grans blocs, la resta de registres a Girona es mouen en valors més moderats. El pollancre o xop apareix en nivell 2 i estable, una cota mitjana compartida amb Bellaterra, Vielha i Planes de Son, mentre Barcelona, Manresa, Tarragona i Roquetes-Tortosa estan en nivell 1 i Lleida també és en 2, però en descens. Les gramínies, en canvi, encara es mantenen baixes a Girona, en nivell 1 i en augment, lluny del nivell 3 de Lleida. També són baixos l’auró, les crucíferes, el freixe, el llentiscle, el melcoratge, el plantatge, el salze i el bedoll, aquest últim amb tendència a l’alça. L’avellaner i el vern es mantenen en nivell nul. Pel que fa a les espores, tant l’alternària com el cladosporium continuen en nivell baix i estable.
Un dels tipus de pol·len que ha baixat de forma més dràstica en comparació amb l'inici de la primevera és el dels xiprers. Aleshores, se situava en nivell màxim juntament amb el pi i el plàtan, i la parietària encara estava un esglaó per sota. Ara el patró ha canviat: els xiprers han baixat fins a nivell 1, mentre la parietària ha acabat entrant al màxim i les moreres i el roure/alzina s’hi han consolidat.
Aquest empitjorament encaixa amb la previsió general que ja havien fet els especialistes de la Xarxa Aerobiològica de Catalunya, que advertien d’una primavera especialment intensa després d’un hivern plujós i d’unes darreres setmanes amb temperatures altes.
Segons aquella previsió, la pluja ha ajudat a deixar enrere la sequera, però alhora ha afavorit el desenvolupament de les plantes, amb pol·linitzacions arbòries fortes i una possible allargada de les herbàcies. La mateixa anàlisi remarcava que a Girona el plàtan, el pi i el xiprer ja havien arribat molt amunt a l’inici de la temporada, i recordava que l’any passat la ciutat va registrar el nivell de pol·linització de plàtan més alt des de 1996.
