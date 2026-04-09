Un incendi calcina un tractor, una pila de pneumàtics a Llívia i es propaga a massa forestal
Els Bombers van acabar extingint el foc que va declarar al camí de Cereja amb tres dotacions
Un incendi va calcinar aquest dimecres a la tarda un tractor i una pila de pneumàtics al camí de Cereja, a Llívia, i també va afectar zona forestal. Els Bombers de la Generalitat van rebre l’avís pocs minuts abans de les cinc de la tarda i van activar tres dotacions.
Segons el cos d’emergències, en una primera fase el foc que afectava la vegetació ja va quedar controlat, mentre que l’incendi del tractor i dels pneumàtics es va donar per apagat. Tot i això, els efectius van continuar treballant a la zona remullant el perímetre per acabar de rematar qualsevol punt calent.
Cap a un quart de set del vespre, els Bombers van confirmar que l’incendi havia quedat completament extingit. El balanç final va ser d’un tractor i una pila de pneumàtics calcinats, a més de 300 metres quadrats de massa forestal afectada.
- Salten les alarmes: l’hàbit que molta gent no fa a partir dels 55 anys i que accelera la sarcopènia
- Ordenen la detenció de Jair Domínguez perquè comparegui en un judici promogut per Vox
- Comença el judici a l'alcalde de Vidreres pel cas dels suposats nomenaments irregulars a la Policia Local
- Les llàgrimes d'alegria del Quart al MIC: 'Són emocions que no havíem viscut mai
- Els radars que més multen a les carreteres de la província de Girona: aquests són els 10 que acumulen més sancions
- Un advocat expert en herències avisa: Compte amb aquest tipus d'operacions
- Un estudi planteja una revolució amb restriccions de trànsit i menys carrils a la carretera Barcelona de Girona
- Girona s’acosta a un inici d’abril de màniga curta i el dia 9 podria ser de rècord