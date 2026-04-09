Un incendi calcina un tractor, una pila de pneumàtics a Llívia i es propaga a massa forestal

Els Bombers van acabar extingint el foc que va declarar al camí de Cereja amb tres dotacions

Les imatges de l'incendi d'un tractor a Llívia que afecta massa forestal

Les imatges de l'incendi d'un tractor a Llívia que afecta massa forestal / Bombers

Eva Batlle

Llívia

Un incendi va calcinar aquest dimecres a la tarda un tractor i una pila de pneumàtics al camí de Cereja, a Llívia, i també va afectar zona forestal. Els Bombers de la Generalitat van rebre l’avís pocs minuts abans de les cinc de la tarda i van activar tres dotacions.

Segons el cos d’emergències, en una primera fase el foc que afectava la vegetació ja va quedar controlat, mentre que l’incendi del tractor i dels pneumàtics es va donar per apagat. Tot i això, els efectius van continuar treballant a la zona remullant el perímetre per acabar de rematar qualsevol punt calent.

Notícies relacionades

Cap a un quart de set del vespre, els Bombers van confirmar que l’incendi havia quedat completament extingit. El balanç final va ser d’un tractor i una pila de pneumàtics calcinats, a més de 300 metres quadrats de massa forestal afectada.

