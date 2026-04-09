Santa Pau atura els nous habitatges d’ús turístic i posa el focus a la Vila Vella
L'Ajuntament de Santa Pau atura durant un any la concessió de noves llicències d'habitatges turístics, mentre avalua l'impacte d'aquest tipus d'allotjaments al municipi i, especialment, a la Vila Vella
Santa Pau deixarà de concedir noves llicències d’habitatges d’ús turístic durant un any. L’Ajuntament ha pres la decisió després de detectar un augment de peticions en els darrers mesos i, en paral·lel, ha encarregat un estudi al Consell Comarcal de la Garrotxa per saber quin pes real tenen aquests allotjaments al municipi, sobretot a la Vila Vella.
El govern local defensa que la mesura vol donar marge per entendre què està passant abans d’anar més enllà. Segons va explicar l’alcaldessa a Ràdio Olot, Cris Capó, Santa Pau no és ara mateix un municipi especialment tensionat en aquest àmbit, però sí que hi ha zones on la presència d’aquests allotjaments s’ha fet més visible. El punt on més ho han detectat és el nucli antic.
La clau és una xifra: l’Ajuntament assegura que ha rebut 10 peticions d’habitatges d’ús turístic en els darrers mesos. Segons Capó, aquest increment els ha fet “saltar les alarmes” en un poble on, a l’estiu, la població pràcticament es duplica i on es calcula que hi ha al voltant de 1.000 places turístiques.
La Vila Vella, al centre de la diagnosi
El consistori vincula la decisió a una preocupació que va més enllà del turisme. Segons l’alcaldessa, al municipi hi ha demanda per viure-hi de manera estable, amb joves que no troben habitatge on establir-se, i també s’ha percebut un descens de la natalitat. Per això, la moratòria es presenta com una manera de frenar l’entrada de noves llicències mentre es fa una diagnosi més fina de la situació.
Aquest estudi, encarregat al Consell Comarcal de la Garrotxa, ha de servir per fer un mapa de les zones més afectades i decidir si calen noves mesures. Capó va apuntar que el focus principal és la Vila Vella, on l’Ajuntament creu que hi ha una concentració més destacada d’habitatges destinats al lloguer turístic.
Habitatge per viure-hi o pressió turística
L’Ajuntament sosté que l’objectiu no és actuar a cegues, sinó disposar d’una fotografia clara abans de decidir quin model vol per al poble. De moment, el que canvia és que durant dotze mesos no s’atorgaran noves llicències.
El pas següent serà tenir l’estudi per zones i veure si aquest fre temporal acaba en una regulació més estricta o queda en una pausa de diagnosi.
- Salten les alarmes: l’hàbit que molta gent no fa a partir dels 55 anys i que accelera la sarcopènia
- «La vida ens ensenya unes quantes lliçons que no voldríem, molt doloroses»
- L'Estat subhasta per quarta vegada l'antiga caserna de la Guàrdia Civil de Blanes
- Les llàgrimes d'alegria del Quart al MIC: 'Són emocions que no havíem viscut mai
- Detingut un agricultor per cultivar nectarines 'il·legals
- Ho has de saber: La Seguretat Social permet avançar la jubilació fins a 10 anys en alguns casos i sense retallades a la pensió
- Un estudi planteja una revolució amb menys carrils i restriccions de trànsit a la carretera Barcelona de Girona
- Un advocat expert en herències avisa: Compte amb aquest tipus d'operacions