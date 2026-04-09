Viure el Tour de França des de dins? L'organització busca voluntaris a la Cerdanya
Els municipis cerdans d’Alp, Fontanals i Puigcerdà seran escenari de la tercera etapa el sis de juliol que sortirà de Barcelona i arribarà a Els Angles
Miquel Spa
La Cerdanya serà un dels escenaris destacats del pas del Tour de França 2026, que aquest estiu arrencarà des de Catalunya amb el Grand Départ Barcelona. Municipis com Alp, Fontanals de Cerdanya i Puigcerdà formaran part del recorregut de la tercera etapa, convertint la comarca en un punt clau d’un dels esdeveniments esportius més importants del món.
El pas de la cursa tindrà lloc el 6 de juliol, en una etapa que sortirà de Granollers i arribarà a ELs Angles, al Capcir, després de recórrer 196 quilòmetres. En total, el Tour travessarà 63 municipis catalans, entre els quals una desena de les comarques gironines, amb especial protagonisme per l’Alt Pirineu.
Amb motiu d’aquest esdeveniment, l’organització ha obert una crida per captar voluntaris que vulguin viure el Tour des de dins. Les persones participants tindran un paper clau en l’organització de les etapes, donant suport logístic i informatiu a la ciutadania al llarg del recorregut.
No es requereix experiència prèvia, i els únics requisits són tenir més de 16 anys i parlar català, castellà o francès. A més, caldrà completar una sessió de formació i omplir el formulari d’inscripció indicant disponibilitat i municipi preferit a l'adreça www.letour.barcelona/ca/voluntariat.
Els voluntaris rebran un lot de marxandatge amb samarreta, gorra i motxilla com a reconeixement a la seva participació en aquesta experiència. Les sessions informatives es desplegaran arreu del territori amb el suport de la Federació Catalana de Ciclisme i abordaran aspectes com els protocols d’actuació i les normes de seguretat.
El dispositiu està impulsat per la Generalitat de Catalunya, amb la col·laboració de diputacions, ajuntaments i cossos de seguretat, i es coordinarà amb serveis com Protecció Civil. El voluntariat actuarà com a suport complementari en un esdeveniment de gran magnitud.
El Grand Départ Barcelona 2026 constarà de tres etapes entre el 4 i el 6 de juliol, amb un total de 397,4 quilòmetres. La primera etapa es desenvoluparà íntegrament a Barcelona; la segona unirà Tarragona i Barcelona; i la tercera, amb pas per la Cerdanya, serà una de les més atractives pel seu recorregut de muntanya.
Aquesta serà la novena vegada que el Tour de França passarà per Catalunya, però la primera que acollirà la sortida oficial de la cursa, fet que reforça la projecció internacional del territori i situa la Cerdanya en el mapa d’un gran esdeveniment esportiu. La iniciativa combina territori, esport, participació, experiència i projecció internacional en un cap de setmana que es preveu històric.
