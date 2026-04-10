El projecte Camí de Mar es presenta en un congrés de patrimoni a València
El projecte Camí de Mar, que vincula la Costa Brava i la Costa Vermella, s’ha presentat al 2n Congrés Internacional de Patrimoni de l’Obra Pública, celebrat a la Ciutat de les Arts i les Ciències de València. L’entitat assenyala que la iniciativa va participar com a Conferència Marc dins l’àrea d’estratègies d’intervenció del congrés.
Segons el comunicat, el projecte es va exposar en un espai dedicat a analitzar com el patrimoni pot intervenir sobre el territori i la comunitat. La fundació sosté que les aportacions del Camí de Mar es van centrar en la connexió entre territoris, la memòria compartida i els models d’intervenció respectuosos en entorns costaners.
L’organització del congrés defineix la iniciativa com “una línia de treball exemplar que integra recerca, gestió patrimonial i participació ciutadana en un mateix horitzó estratègic”.
