Detinguda una parella a Molló per robar joies a dues dones grans i provar-ho cinc cops més al Ripollès
Les peces robades van aparèixer amagades a l’interior del vehicle interceptat pels Mossos d'Esquadra a la C-38
Els Mossos d'Esquadra van detenir dimecres -8 d'abril- una parella a Molló acusada de cometre dos furts amb el mètode de la “mimosa” i d’intentar-ne cinc més en municipis del Ripollès. Segons els Mossos d’Esquadra, els arrestats són un home de 30 anys i una dona de 32, aquesta última amb antecedents policials.
El mètode de la “mimosa” és una tècnica de furt que consisteix a acostar-se a persones grans amb una actitud aparentment afectuosa per aprofitar el contacte físic i sostreure’ls joies o objectes de valor. Sovint, una segona persona espera a prop en un vehicle per facilitar la fugida.
El primer cas es va produir a Ripoll cap a les onze i tres quarts del matí. Segons la policia, la dona es va apropar a la víctima amb una excusa, li va agafar la mà i li va sostreure tres anells. La víctima se’n va adonar i li va recriminar els fets, però la sospitosa va fugir corrents.
Poc després, cap al migdia, hi va haver un segon furt a Sant Pau de Segúries. En aquest cas, la víctima passejava la gossa quan una dona se li va acostar, li va dir alguna cosa que no va entendre i, tot seguit, li va fer dos petons i una abraçada. Segons la investigació, durant aquest contacte li va arrencar una cadena d’or amb medalles i va escapar en un vehicle que l’esperava a prop.
Cinc intents
Les dues víctimes eren dones d’edat avançada. A banda d’aquests dos fets, la policia atribueix a la mateixa parella cinc temptatives més de furt: una a Campdevànol, una a Sant Joan de les Abadesses i tres a Camprodon. En aquests casos, no van arribar a consumar el robatori perquè les víctimes van detectar la maniobra o bé algun testimoni els va fer marxar.
Després de rebre els avisos, els Mossos d’Esquadra van activar la recerca dels sospitosos amb el suport de la Guàrdia Municipal de Camprodon. Cap a la una del migdia, una patrulla va localitzar el vehicle en què circulaven per la C-38, dins el terme municipal de Molló.
A l’escorcoll del cotxe, els agents de la patrulla de seguretat ciutadana de la comissaria de Ripoll van recuperar el botí. La cadena d’or estava amagada sota l’entapissat de la zona dels peus de l’acompanyant, mentre que els anells eren ocults a l’entapissat del sostre, damunt del para-sol del conductor.
Amb aquestes proves, la policia va detenir els dos ocupants del vehicle com a presumptes autors dels furts. Els arrestats han passat aquest divendres a disposició del jutjat d’instrucció de guàrdia de Ripoll.
Els Mossos donen consells de seguretat per evitar aquest tipus de furts i que passen per desconfiar de desconeguts, evitar interaccions innecessàries, mantenir la distància de seguretat. Si algú us intenta abraçar o tocar de manera incòmoda, allunyar-se immediatament i avisar al 112.
