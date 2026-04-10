Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Tanca la sabateria BaróAgenda cap de setmanaConflicte PSCGeis amenaça de sortir del governIncendis en blocs ocupats a GironaParc Natural del Cap de CreusReial Madrid - Girona
instagramlinkedin

Els Bombers rescaten dues excursionistes ferides a Roses i Pardines

Han actuat a la Cala Montjoi de Roses i a Pardines per auxiliar dues dones que s’havien lesionat mentre feien ruta i no podien continuar el camí

Helicòpter dels Bombers sortint a fer un rescat / Àlex Recolons / ACN

Eva Batlle

Roses

Els Bombers han fet aquest migdia dos rescats al medi natural a les comarques gironines d’excursionistes lesionats que no podien continuar la ruta.

El primer s’ha fet cap a dos quarts d’una a la zona de la Cala Montjoi de Roses. Una dona que feia una ruta ha patit un esquinç al peu i ha alertat el 112 perquè no podia seguir el camí. L’avís ha mobilitzat dues dotacions terrestres dels Bombers, que han localitzat la ferida i l’han ajudat fins al seu vehicle. Posteriorment, cap a dos quarts de dues, l’han encaminada fins a l’ambulància del SEM perquè fos traslladada a un centre sanitari.

Evacuada en helicòpter

L’altre salvament al medi natural ha tingut lloc a Pardines, quan una parella feia una ruta cap a la Portella d'Ogassa. Cap a un quart de dues, la parella ha alertat que la dona havia caigut i s’havia fet mal al genoll, fet que també li impedia continuar l’excursió. Els Bombers han mobilitzat dues dotacions terrestres i també els GRAE amb l’helicòpter. La parella comptava amb aigua i menjar i, quan els han localitzat, cap a un quart de tres de la tarda, els rescatadors han confirmat que la dona estava lesionada. L’han immobilitzada i l’han traslladada fins a l’helicòpter. Des d’allà, els Bombers l’han dut amb el mitjà aeri fins a l’heliport de Campdevànol, on l’esperava el SEM, segons indiquen des del cos d’emergències.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
