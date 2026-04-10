Els turistes que arriben a l'aeroport de Girona tenen dificultats per arribar a destí per la manca de connexions
La meitat dels enquestats en un nou estudi de la UdG bufen quan els pregunten com aniran als seus allotjaments
Els turistes que arriben a les comarques gironines des de l'aeroport de Girona tenen grans dificultats per arribar als seus destins finals. Així ho constata un nou estudi sobre la terminal que ha fet l'UdG durant l'estiu del 2025 i que s'ha presentat aquest divendres a Roses, en el marc d'una jornada de debat organitzada per la Taula Gironina de Turisme. El document detalla que, en la majoria de casos, els visitants han de combinar diversos mitjans de transport -sovint privats- per poder desplaçar-se. "La meitat dels enquestats bufava quan els ho preguntaven", ha explicat la professora d'Economia i investigadora principal de l'estudi, Anna Garriga.
El sector turístic s'ha fet seves les reivindicacions i ha fet una crida a adoptar mesures urgents.
