Les Planes aparca tres millores per tirar endavant la nova cuina-menjador de l’escola
El consistori de les Planes d'Hostoles preveu que les obres de la nova cuina-menjador de l'escola puguin adjudicar-se a finals d'any i estiguin llestes el setembre del 2027
L’Ajuntament de les Planes d’Hostoles ha reordenat inversions per poder afrontar la seva part de la nova cuina-menjador de l’escola, una obra que, segons l’alcalde Marc Puig, es mourà entre 750.000 i 800.000 euros. El consistori confia que es pugui adjudicar a finals d’aquest any i sosté que el nou equipament hauria d’estar a punt el setembre del 2027. Per fer-ho, ha deixat enrere altres actuacions previstes al Pla Únic d’Obres i Serveis.
El municipi veu ara una mica més a prop una obra que fa temps que arrossega. Però el pas endavant té preu. Segons va explicar Puig en una entrevista al programa “L’Alcalde Respon” d’Olot TV, el projecte l’està redactant la Generalitat i l’Ajuntament n’haurà d’assumir aproximadament la meitat del cost. Això vol dir que el govern local ha hagut de moure peces i renunciar, almenys ara, a la millora de l’accessibilitat del cementiri i del camp de futbol, així com a l’actuació prevista al parc infantil de la plaça Nova.
L’alcalde defensa que aquesta és l’única via per fer viable l’obra. Segons el seu relat, assumir uns 350.000 euros amb recursos propis seria inviable si no es reordenen partides i no s’aprofita l’actual compromís de la Generalitat. La voluntat del consistori és concentrar esforços en un equipament que considera prioritari per resoldre mancances que l’escola arrossega des de fa temps.
Ubicada en un edifici nou
La nova cuina-menjador s’ubicarà a la part del darrere del centre, en un edifici nou situat davant del porxo. Segons Puig, el projecte haurà d’encaixar amb l’estètica d’una escola d’estil modernista, de manera que els arquitectes hauran de plantejar una proposta poc trencadora i coherent amb l’edifici actual. El futur menjador serà més petit i obligarà a fer dos torns per dinar. Tot i això, el govern local defensa que el guany és clar perquè permetrà eliminar problemes actuals.
Concretament, la idea és treure la cuina de l’entorn de les aules i dotar-la de mesures de seguretat que ara no té, com ara les sortides de fum. Aquest és el nucli de la decisió: menys obra dispersa i més diners concentrats en una peça que l’Ajuntament considera bàsica per al funcionament diari de l’escola.
El pròxim pas és la licitació i l’adjudicació de les obres, que el consistori situa a finals d’any. Si el calendari es compleix i no hi ha entrebancs en el finançament, la nova cuina-menjador hauria d’entrar en servei al començament del curs 2027-2028.
