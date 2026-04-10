Olot portarà 800 alumnes al carrer pel Dia de l’Educació Física
Olot acollirà el 16 d'abril la celebració del Dia de l'Educació Física al Carrer, amb 800 alumnes de primària i secundària fent classe en espais públics
Olot serà el dijous 16 d’abril l’escenari central a Catalunya del Dia de l’Educació Física al Carrer. Uns 800 alumnes de primària i secundària d’una desena de centres educatius faran classe fora de l’aula, repartits en espais públics del centre i d’altres punts de la ciutat. La jornada acabarà amb un acte institucional a l’Ajuntament i una activitat conjunta al Firal Petit.
La capital de la Garrotxa ha estat escollida pel Col·legi de Professionals de l’Activitat Física i l’Esport de Catalunya (COPLEFC) per acollir l’acte central d’aquesta celebració, que aquest any coincideix amb el fet que Olot és Ciutat Europea de l’Esport 2026.
La jornada tindrà format de matinal esportiva. Entre les 9.30 i les 11 h, els alumnes sortiran al carrer per fer-hi la classe habitual d’educació física. Cada centre tindrà assignat un espai públic per desenvolupar jocs i exercicis amb l’objectiu de visualitzar aquesta activitat. Hi participaran l’Escola Petit Plançó, l’Escola Bisaroques, l’Escola Morrot, l’Escola Pia, l’Escola Cor de Maria, l’Institut Escola Greda, l’Escola Pla de Dalt, l’Escola Malagrida, l’Institut Bosc de la Coma i l’Institut Garrotxa.
Activitats per tota la ciutat
Les activitats es repartiran en diversos punts de la ciutat, entre els quals hi ha el Firal Petit, la plaça Major, la plaça de braus, l’aparcament de la Residència del Tura, la plaça Campdenmàs, la plaça Clarà, el parc del Pla de Dalt i la pista poliesportiva del barri de Pequín. També hi col·laborarà alumnat dels cicles formatius d’esports de l’Escola Pia, que ajudarà en la dinamització de les activitats.
A les 11 h, l’Ajuntament d’Olot acollirà l’acte institucional del Dia de l’Educació Física al Carrer a Catalunya. Hi està prevista la participació del director dels Serveis Territorials d’Educació a Girona, Miquel Marcè; del director dels Serveis Territorials d’Esports, Narcís Casassa; del president del COPLEFC, Pere Manuel, i de l’alcalde d’Olot, Agustí Arbós. Durant aquest acte, alumnes de diversos centres llegiran un manifest.
Tancament al Firal Petit
La jornada es tancarà novament al Firal Petit, on es concentraran tots els centres participants per fer una activitat dirigida conjunta a càrrec d’Anitot Fitness.
El Dia de l’Educació Física al Carrer, conegut com a DEFC, se celebra arreu de l’Estat i va arribar a Catalunya el 2016. Segons les dades facilitades a la presentació, l’edició de l’any passat va reunir 68.000 alumnes i 355 centres educatius catalans. Enguany, a més, coincideix amb el desè aniversari de la iniciativa a Catalunya.
Per a Olot, la cita converteix durant tot un matí carrers, places i equipaments en aparador de l’activitat física escolar. Això vol dir que la ciutat concentrarà el 16 d’abril tant la part visible de la jornada, amb els alumnes fent classe al carrer, com l’acte institucional català d’una celebració que aquest any arriba als deu anys al país.
- Ordenen la detenció de Jair Domínguez perquè comparegui en un judici promogut per Vox
- Salten les alarmes: l’hàbit que molta gent no fa a partir dels 55 anys i que accelera la sarcopènia
- Comença el judici a l'alcalde de Vidreres pel cas dels suposats nomenaments irregulars a la Policia Local
- Les llàgrimes d'alegria del Quart al MIC: 'Són emocions que no havíem viscut mai
- Sant Pere de Ribes, el refugi d’Aitana Bonmatí: el poble de mar i vinyes on desconnecta la reina del futbol
- Els radars que més multen a les carreteres de la província de Girona: aquests són els 10 que acumulen més sancions
- Un advocat expert en herències avisa: Compte amb aquest tipus d'operacions
- Un estudi planteja una revolució amb restriccions de trànsit i menys carrils a la carretera Barcelona de Girona