Portbou registra una nit tropical en ple abril abans d’un gir brusc del temps a Girona
Després d'una nit tropical a Portbou, amb una mínima de 21,6 graus, les comarques gironines es preparen per a un cap de setmana amb pluja, vent i un descens notable de les temperatures
Portbou ha començat aquest divendres amb una mínima de 21,6 graus, una dada impròpia de mitjan abril que deixa una nit tropical al nord de l’Alt Empordà i converteix la matinada en una de les més anòmales d’aquest inici de primavera. El contrast serà encara més visible perquè, després d’aquesta entrada de calor, les comarques gironines encaren ara un cap de setmana que apunta a pluja, vent i una baixada clara de les temperatures.
Portbou ha començat aquest divendres amb una mínima de 21,6 graus, una dada impròpia de mitjan abril que deixa una nit tropical al nord de l’Alt Empordà i converteix la matinada en una de les més anòmales d’aquest inici de primavera. El registre surt de l’estació automàtica de Portbou - coll dels Belitres, on la temperatura més baixa del dia s’ha marcat a les 5.14 TU, és a dir, a les 7.14 del matí, hora local. A aquella hora, el municipi fronterer ja havia passat tota la nit per damunt del llindar dels 20 graus que defineix aquest tipus de nits.
El valor defineix una matinada més pròpia de finals de maig o de juny que no pas d’un 10 d’abril. A la mateixa estació, situada a 198 metres d’altitud, la temperatura màxima provisional ja havia arribat als 26 graus a les 9.23 TU —les 11.23 del matí hora local— i la ratxa màxima de vent havia pujat fins als 88,9 quilòmetres per hora, en una jornada marcada per la tramuntana.
Una matinada de juny en ple abril
El valor de la notícia no és només la xifra. Ho és també el lloc on passa. Portbou, a tocar de la frontera i exposat als episodis de tramuntana, s’ha llevat amb un ambient que s’assembla més al d’un final de primavera que no pas al d’un 10 d’abril. El llindar dels 20 graus de mínima és el que defineix una nit tropical, i l’estació empordanesa l’ha superat amb marge.
Aquest episodi de calor, però, té data de caducitat. La previsió apunta que Girona passarà d’una màxima de 29 graus aquest divendres a 17 graus de màxima diumenge, mentre que a Portbou el termòmetre baixarà de 24 a 13 en el mateix interval. El canvi es notarà sobretot a partir de diumenge, amb un escenari de més núvols, precipitació i vent, especialment al nord de la demarcació.
Del cop de calor a un diumenge de paraigua i jaqueta
És l’avís d’un cap de setmana partit en dos. Divendres i dissabte encara mantindran un ambient suau o càlid, però diumenge el panorama serà un altre, amb una refrescada marcada a la ciutat de Girona i amb una situació molt més ventosa a la façana nord de la Costa Brava.
En poques hores, doncs, l’Alt Empordà haurà passat d’obrir el dia amb temperatura de màniga curta a mirar cap a un final de cap de setmana molt més gris. La dada de Portbou és el senyal més clar i més local d’aquest gir sobtat del temps a les comarques gironines.
