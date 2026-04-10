El PSC de les comarques gironines reprova l'abstenció dels socialistes de Ripoll als pressupostos d'Orriols
L'executiva de la federació exigeix explicacions al grup municipal i avisa que actuarà "en conseqüència"
La Federació del PSC de les Comarques Gironines manifesta el "desacord absolut" amb l'abstenció del grup municipal socialista a Ripoll, que aquest dijous ha permès aprovar els pressupostos de l'alcaldessa i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols. "Aquesta decisió no té l'aval ni el coneixement previ d'aquesta federació", asseguren en un comunicat. Per aquest moriu, l'executiva del partit a les comarques gironines ha citat "de manera immediata" els regidors del grup municipal per "exigir explicacions i actuar en conseqüència". Orriols ha aconseguit aprovar els pressupostos de Ripoll amb el vot de qualitat d'alcaldessa desempatant la votació de 7 vots a favor i 7 en contra i amb l'abstenció dels dos regidors del PSC.
La Federació del PSC de les comarques gironines deixa clar que el projecte polític dels socialistes "es fonamenta en la defensa de la democràcia, els drets socials i la convivència". I, per tant, que és "absolutament incompatible" amb qualsevol plantejament que promogui l'exclusió, el retrocés de drets o la normalització de discursos d'odi. "La nostra línia política se situa als antípodes d'aquesta mena de posicionaments i no admet ambigüitats", afegeixen.
Durant el ple, el portaveu socialista a Ripoll, Enric Pérez, va explicar que s'abstenien perquè no volen repetir la situació d'haver d'anar a una qüestió de confiança i "fer perdre el temps" al municipi. Així mateix expressaven que estaven disposats a seguir treballant per incorporar millores a un pressupost amb falta "d'ambició" i que "no donen resposta a allò que Ripoll necessita", com ara millores als barris, habitatge o més propostes per als joves. També va lamentar la manca de voluntat real d'Orriols per arribar a acords amb propostes que els han fet.
L'any passat els pressupostos de Ripoll es van aprovar de forma automàtica després de fracassar la moció de censura amb la retirada de Junts. I en l'anterior any, no hi va haver pressupostos i es van haver de prorrogar.
