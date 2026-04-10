Els dos regidors del PSC de Ripoll ofereixen el càrrec després de facilitar els pressupostos d’Orriols
El grup municipal socialista de Ripoll argumenta que l'abstenció buscava evitar un "circ polític", però ara reconeix que hauria d'haver prioritzat no col·laborar amb l'extrema dreta
Els dos regidors del PSC de Ripoll posen el càrrec a disposició del partit després d’assumir com un error l’abstenció al ple dels pressupostos del 2026 de l’Ajuntament. La votació de dijous va acabar amb 7 vots a favor i 7 en contra i els comptes van prosperar pel vot de qualitat de Sílvia Orriols en un ple celebrat el 9 d’abril. Això vol dir que uns comptes de 14,1 milions d’euros tiren endavant sense cap vot favorable socialista, però amb una abstenció que el mateix grup rectifica ara.
En un comunicat fet públic aquest migdia, el grup municipal socialista de Ripoll assumeix que l’abstenció al ple de pressupostos va ser un error i sosté que el vot “contradiu el posicionament marc de l’acció política general del Partit dels Socialistes de Catalunya”.
Els dos edils posen el càrrec a disposició del partit després de reunir-se aquest mateix divendres amb la direcció gironina. Segons el comunicat, la decisió de l'abstenció es va prendre exclusivament en l’àmbit local.
Un nou circ polític i mediàtic
Els socialistes ripollesos argumenten que l’objectiu era evitar “un nou circ polític i mediàtic” a Ripoll, però conclouen que no van ponderar prou que el criteri d’evitar qualsevol col·laboració amb l’extrema dreta havia d’estar per damunt d’aquesta intenció inicial.
El moviment arriba després que la Federació de les comarques gironines del PSC es desmarqués públicament de l’abstenció i cités “de manera immediata” els regidors per demanar-los explicacions.
El context pesa: Orriols governa Ripoll amb 6 dels 17 regidors del ple, i l’abstenció del PSC —sumada al vot favorable del regidor independent Joaquim Colomer— va permetre aprovar per primer cop uns pressupostos amb suport procedent de l’oposició.
