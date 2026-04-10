Silvia Orriols aconsegueix aprovar els pressupostos de Ripoll gràcies a independents i socialistes

El pressupost va ser aprovat en segona votació i decantat pel vot de qualitat de l’alcaldessa

L'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, amb alguns dels regidors del seu partit al ple. / Ajuntament de Ripoll

Jordi Remolins

Ripoll

L'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, ha aconseguit aprovar els pressupostos del 2026 gràcies al vot positiu de l’independent Joaquim Colomer i l’abstenció dels dos regidors socialistes “perquè no volem perdre el temps amb més mocions de confiança”. Això va contribuir a fer que l’equip de govern d’Aliança Catalana a Ripoll tirés endavant per primera vegada a través de la votació en un ple, els pressupostos d’aquest any.

El ple ordinari de març que es va ajornar per la mort del pare de l’alcaldessa, va celebrar-se dijous al vespre amb l’aprovació pressupostària com a punt més calent. La resta de partits (Junts, ERC i CUP) van votar-hi en contra, tot i que la republicana Chantal Pérez va insinuar que en cas que hagués estat necessari per tirar-los endavant, també s’haurien abstingut. La situació que es va crear a inicis de 2025, quan Orriols va presentar una qüestió de confiança que alhora va forçar a l’oposició a fer una moció de censura, ha creat una divisió en els partits antagonistes a la batllessa. Aleshores, la marxa enrere d’última hora dels regidors de Junts -a petició de Carles Puigdemont des de Waterloo- va impedir que fructifiqués un canvi d’alcaldia.

El pressupost va ser aprovat en segona votació i decantat pel vot de qualitat de l’alcaldessa, perquè hi havia empat a set vots positius i set de negatius.

Pressupost de 14 milions d'euros

Sílvia Orriols el va qualificar de continuista, reforçant la seguretat, neteja, cultura popular, i beques a estudiants per retenir el talent local. Els 14 milions d’euros, comptarà amb un annex addicional d’un milió més per inversions, que incidiran en reparar el teulat del Pavelló Municipal, asfaltar carrers, o renovar la flota de vehicles municipals.

El vot favorable del regidor independent de Som-hi Ripoll, va arribar per l’acord de doblar els diners destinats a enllumenat, aïllar acústicament la zona infantil de la Biblioteca Lambert Mata, i sobretot per reactivar el projecte de polígon de la carretera de Les Llosses, que el mateix Colomer ja havia apadrinat quan era regidor de l'àrea de Serveis al Territori en l’anterior mandat, quan encara representava a Junts. Malgrat el seu vot favorable va qualificar el pressupost de “poc somiador”.

El socialista Enric Pérez va lamentar que no enfoquessin una “transformació real” del municipi, va retreure que l’Ajuntament no s’hagi acollit a la Llei de Barris, i va afirmar que tenia la sensació que Orriols “se’m va treure de sobre” en la reunió per parlar-ne, al cap de només vint minuts. Tot i així, els dos regidors del PSC es van acabar abstenint.

Els regidors socialistes Anna-Belén Avilés i Enric Pérez abstenint-se

Els regidors socialistes Anna-Belén Avilés i Enric Pérez abstenint-se / Jordi Remolins

Més bel·ligerants van ser des de Junts. El seu portaveu i futur candidat a les municipals de l’any que ve, Ferran Raigón va advertir de nou del perill de perdre la subvenció per la nau del Pla que es vol destinar a residència de la gent gran, perquè ja és impossible que les obres s’executin dins dels terminis que fixa el govern espanyol.

ERC es va queixar que les propostes que han fet no han quedat recollides als pressupostos i que, "per coherència", hi havien de votar en contra. La republicana Chantal Pérez va admetre que, amb l'abstenció del PSC, s'ha evitat haver d'entrar al "circ mediàtic" de fa un any i, per tant, creien que era "coherent" mantenir el 'no'. I va afegir, "no entenem que Junts no hi voti a favor o s'abstingui, perquè ells sí que han votat a favor de la majoria de coses d'AC en aquest ple".

El portaveu d'Alternativa per Ripoll, Jordi Hostench, vaexposat el seu 'no' per la falta d'afinitat de les seves polítiques envers les d'AC.

