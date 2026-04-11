Més de 100 joves gironins participen en la 49a edició de la Pasqua Jove
Sant Feliu de Guíxols acollirà avui la diada d’enguany, que vol acostar el missatge de la Resurrecció als cristians de la diòcesi de Girona i, alhora, celebrar la Pasqua en comunitat
Sant Feliu de Guíxols acollirà avui la 49a edició de la Pasqua Jove, una cita marcada al calendari que va néixer l’any 1976 al Collell, organitzada per la Delegació de Pastoral amb Joves i Vocacional del Bisbat de Girona (l’any 2020 es va fer en format online a causa de la irrupció de la pandèmia i no es comptabilitza). Enguany, sota el lema «Llavors va alenar damunt d’ells i els digué: Rebeu l’Esperit Sant», un total de 110 joves del conjunt de la diòcesi participaran en la trobada. L’objectiu de la diada és «acostar el missatge de la Resurrecció als joves cristians de Girona», assenyala el delegat de Joves i Vocacions del Bisbat de Girona, mossèn Dagoberto Rojas.
La trobada començarà a les deu del matí al monestir, amb una benvinguda i un esmorzar popular que donarà pas a una activitat matinal amb sortida fins a l’ermita de Sant Elm, un dels indrets més emblemàtics del municipi. Al migdia, els participants compartiran un dinar de germanor a l’hort de darrere del monestir i, a la tarda, es durà a terme una gimcana pel municipi, un berenar i una vetlla de pregària. La jornada culminarà amb una missa a l’església del monestir, presidida pel bisbe de Girona, fra Octavi Vilà. Durant aquesta celebració, 15 joves rebran els sagraments d’iniciació cristiana. És a dir, seran batejats, rebran la Primera Comunió i la confirmació.
Una cita itinerant
La Pasqua Jove és una trobada itinerant i ja ha passat per municipis com Llançà, Besalú, Platja d’Aro, Lloret de Mar, Cervià de Ter, Torroella de Montgrí, Blanes, Caldes de Malavella, Salt, Girona (on s’ha celebrat tant a l’església de Sant Josep com al monestir de Sant Daniel) o a Tordera i a Calella, al Maresme, dues localitats que pertanyen a la diòcesi de Girona.
Subscriu-te per seguir llegint
