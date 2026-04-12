Ripoll modifica el POUM per afavorir la instal·lació d’un nou gran supermercat

El ple va qüestionar el model comercial de la vila, cada vegada més complicada pels petits botiguers

Antiga fàbrica del Pla de Ripoll / Jordi Remolins

Ripoll

El ple de Ripoll va aprovar una nova modificació del POUM, referent a la reordenació urbanística i els aprofitaments de l’antiga fàbrica del Pla, que servirà perquè un nou gran supermercat pugui instal·lar-se en la zona on habitualment se situen les atraccions en dates de festivitat. La nova superfície se situarà al costat del Mercadona que ja fa una dècada hi ha en aquell sector. L’equip de govern d’Aliança Catalana i Junts van mostrar-s’hi a favor, mentre que ERC, CUP i els independents de Som-hi van fer-ho en contra, i el PSC es va abstenir.

L’alcaldessa Sílvia Orriols va afirmar que la modificació responia a l’interès de l’Ajuntament a garantir-se la titularitat de la zona central de l’antiga fàbrica, i que ara això sortirà de franc a través d’una permuta de terrenys, mentre que en l’anterior mandat Junts havia intentat aconseguir-ho amb dues finques i 300.000 euros. Tot plegat està vinculat a la creació de la nova residència d’avis en aquella zona, que podrà ampliar les places de residents, i a la reordenació d’una zona per a l’ús públic, inclosa la zona d'aparcament per autocaravanes.

La discussió va posar sobre la taula la discussió sobre el model comercial d’una vila on ja coexisteixen superfícies comercials com Esclat, Mercadona, Lidl, a banda de nombrosos basars, i a les quals ara s’hi vol sumar l’Aldi que va transcendir que vol anar al Pla. L’independent Joaquim Colomer va subratllar que tants supermercats estan matant el petit comerç i la vida que aquest dona als carrers de la vila, alhora que animava a imaginar el Ripoll de la futura dècada i mitja. També van expressar els seus dubtes els republicans, socialistes i la CUP. Orriols va recordar que en cas de no fer efectiva la permuta que permetrà modificar el POUM, hi hauria el perill que el supermercat s’obrís igualment a la zona central del Pla, perquè es tracta actualment d’un espai privat, on a més s'hi podria aixecar un edifici de set plantes. L’alcaldessa va afirmar que els supermercats acaben fent-se la competència entre ells, més que no pas a la petita botiga.

