Salt torna a florir amb la Fira de la Flor i el Planter
El parc Monar ha acollit la 16a edició de la fira, que ha comptat amb 34 expositors i una àmplia programació de xerrades, tallers i música
Salt ha acollit avui la 16a edició de la Fira de la Flor i el Planter. El parc Monar s'ha omplert de gent al llarg del matí, envoltats de flors, carpes i parades, l'ambient evidenciava les ganes de primavera. La jornada s'ha inaugurat a les 10:30 h amb presència d'autoritats i, tot i no tenir un cel tan assolellat com el dia anterior, ha reunit un bon grapat de visitants i expositors, que han agraït una temperatura més agradable.
Enguany, el certamen ha comptat amb una participació rècord: 34 expositors. Però la Fira de la Flor i el Planter va més enllà de les parades d'aquests expositors, i és que al llarg del dia s'ha pogut gaudir de xerrades, presentacions i tallers, tots amb una assistència destacable. Així doncs, des de les nou del matí i fins les dues del migdia, els diferents espais repartits pel parc Monar de Salt s'han convertit el centre neuràlgic del món de la flor, el planter i les hortes.
Aquest any, s’ha habilitat com aparcament la zona del camp de futbol a tocar el parc Monar que ha permès que hi aparquessin una quarantena de vehicles. El nombre de visitants ha anat creixent i, com ja és habitual, al voltant del migdia ha estat el moment àlgid de la Fira de la Flor i el Planter de Salt, quan la zona de parades s’ha omplert de passejants, ciutadans i famílies que buscaven algun dels productes que pretenien comprar o participar en els múltiples tallers, que han repetit l’èxit d’altres edicions.
Una fira festiva i divulgativa
Entre les xerrades, ha destacat el taller d’empelts d’arbres fruiters, de fet és sempre un dels més demandats, però també ha tingut una gran acceptació el taller d’elaboració d’un botó floral, el taller d’estampació, l’espai planter o el laboratori literari. També l’espai de la carpa, que ha coordinat l’entitat Milfulles, ha estat un dels punts neuràlgics de la fira amb xerrades i presentacions diverses sobre el món hortícola i noves iniciatives, com el canal de transmissió dels Historiadors d’Espardenya, una iniciativa recent centrada a recuperar i difondre la història de Salt i del seu entorn. Abans de donar el certamen per acabat, s'ha celebrat la taula rodona: “Poden les hortes tornar a alimentar la població?”, moderada per Enric Cassú. Aquest espai ha comptat amb Esther Colomé, Cèlia Lerín, Eva Vilaseca i també el col·lectiu Eixarcolant. Amb aquesta varietat d'activitats i espais, l'Ajuntament vol reforçar el component divulgatiu, social i comunitari de la fira.
A mig matí, ha arribat el moment musical amb el concert "Combos de la Moderna". L'actuació estava protagonitzada per l'alumnat de l'Escola de Música Moderna del Gironès, que han tocat un repetori que han estat treballant al llarg del curs, amb una varietat molt àmplia de peces i estils, des del jazz fins al pop o el blues. A part d'aquest, molts centres educatius del municipi han participat d'una manera o altra a la Fira de la Flor i el Planter. Entre altres iniciatives, hi havia una parada solidària de verdures dels alumnes de la FEDAC i una exposició de plafons temàtics elaborats per onze escoles de Salt.
També s'ha entregar avui el premi del Concurs d’Aparadors, que enguany ha guanyat la Farmàcia Central de Salt, distingida amb 300 euros. L'entrega l'ha feta l'alcaldessa de Salt, Cristina Alarcón, que ha subralltat que “la Fira de la Flor i el Planter està plenament consolidada com demostra la gentada que s’ha acostat aquest matí fins al parc Monar; per això, cada any li donem més contingut perquè sigui una jornada festiva, però també divulgativa de la importància de les nostres hortes”.
El matí s'ha anat ennuvolant, però no ha fet quedar la gent a casa ni tampoc ha impedit la realització de cap activitat ni taller. Així doncs, en plena primavera el parc Monar s'ha convertit un cop més durant unes hores en el màxim exponent d'aquesta estació florida.
