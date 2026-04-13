L’aeroport de Girona creix a l’inici del 2026 i ja supera els 140.000 viatgers
L'activitat a l'Aeroport de Girona-Costa Brava va créixer al març, amb un 11,8% més de passatgers i un augment del 32,7% en els vols, impulsant el balanç trimestral
L’Aeroport de Girona-Costa Brava ha superat els 140.000 passatgers en el primer trimestre del 2026. Segons les dades difoses per Aena, la infraestructura situada a Vilobí d’Onyar va tancar els tres primers mesos de l’any amb 140.732 viatgers, un 4,3% més que en el mateix període del 2025, i amb 4.490 operacions, un 14,6% més.
El març concentra bona part d’aquest impuls. Durant aquest mes, la infraestructura va sumar 64.259 passatgers, un 11,8% més que el març del 2025. En paral·lel, es van operar 1.837 vols, una xifra que representa un augment interanual del 32,7%.
Març impulsa el balanç del trimestre
L’augment dels moviments és, de fet, més intens que el dels viatgers. Això deixa un inici d’any amb més activitat operativa a les instal·lacions gironines i consolida una evolució positiva tant en usuaris com en enlairaments i aterratges.
En el conjunt dels aeroports d’Aena a Catalunya, Barcelona-el Prat va registrar al març 4.591.353 passatgers i 29.252 operacions. Reus en va sumar 14.496 i 1.873 moviments, mentre que Sabadell va gestionar 5.972 enlairaments i aterratges i 469 passatgers. En aquest context, Girona continua molt lluny dels grans volums de Barcelona, però presenta un comportament expansiu en l’inici de l’any.
Girona creix en un context general també a l’alça
A escala de grup, Aena atribueix part del comportament del primer trimestre a dos factors: la transferència de passatgers procedents del ferrocarril després de l’accident del 18 de gener i l’efecte del calendari de Setmana Santa, que enguany ha caigut entre març i abril. Aquesta explicació és del gestor aeroportuari i s’aplica al conjunt de la xarxa, no només a Girona.
El balanç dels tres primers mesos situa l’aeroport gironí en una línia de creixement tant en trànsit com en operativa. Caldrà veure si aquesta tendència es manté durant la temporada alta, quan la infraestructura concentra una part molt més gran de la seva activitat anual.
